La Bibbia delle donne Venti teologhe cattoliche e protestanti ' rileggono' testi sacri in

Teologhe rileggono i testi sacri in chiave femminista - ecco come nasce la Bibbia delle donne : Hanno riletto la Bibbia, l'hanno riscritta e l'hanno chiamata "Une Bible des femmes". L'idea è venuta a Elisabeth Parmentier e Lauriane Savoy, due professoresse della Facoltà di Teologia di Ginevra, fondata nel 1559 da Jean Calvin. Non a caso, il padre del protestantesimo francese. Le due insegnanti hanno così riunito 20 Teologhe, cattoliche e protestanti, e hanno ripubblicato le sacre scritture, rileggendo i passaggi più controversi dove, ...