La BCE e l'Italia : un duo cruciale : L'accesso ai prestiti bancari può essere agevolato, ma la liquidità necessita di tempo per defluire verso l'economia reale.

Cosa realisticamente può fare la BCE per aiutare l’Italia : Mario Draghi ha fatto tanto per l’euro e ha fatto tanto per l’Italia. Non è un caso che oggi, quando il rischio sovrano è tornato ad essere una minaccia, siano in molti a chiamarlo in causa. Ma Cosa realisticamente può fare il presidente della Bce per aiutare il nostro Paese?...

Cosa realisticamente può fare la BCE per aiutare l'Italia : La politica monetaria della Bce fu essenziale per riattivare il canale del credito all'economia reale e riattivare la macchina dell'economia. Andamento dello spread Btp / Bund dopo il flop del btp ...

Peter Praet - BCE - : 'Da Italia per ora non si è visto alcun effetto contagio' : E questo ha portato a premi di rischio molto più alti che, se protratti, avrebbero, a mio avviso, effetti negativi sull'economia'.

Banche italiane promosse per NPL anche dalla vice Presidente della vigilanza BCE : ... nonostante un recente rallentamento della crescita nell'UE e nonostante l'aumento dei rischi per l'economia". Proprio in questi giorni, ci si interroga infatti sulle prossime mosse della banca ...

BCE - Lautenschlaeger : banche Italia più solide - prosegua taglio Npl : Roma, 26 nov., askanews, - Le banche Italiane sono diventate più solide anche se, come altrove, resta lunga la strada per ridurre i crediti deteriorati. E' l'opinione di Sabine Lautenschlaeger, membro ...

La BCE di Draghi aiuterà l'Italia per evitare rischi alle banche francesi : Quanto basta per mettere a tappeto pure l'economia dei cugini francesi che con un'esposizione nei confronti dell'economia greca, circa quattro volte più bassa, hanno di fatto rischiato l'osso del ...

BCE - Praet : 'Economia italiana così non può reggere a lungo' : Questo ha portato a premi di rischio che, secondo il mio modo di vedere, nessuna economia nazionale può sostenere a lungo". Lo ha detto il capo economista della Bce, Peter Praet, rispondendo a una ...

Allarme della BCE - economia italiana così non può reggere a lungo : Ma "questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere".

Banche italiane allarme BCE : “Incrociamo le dita” : «L’Italia non rispetta la regola del debito». E dunque ci sono tutti i presupposti legali per aprire una procedura, che verrà formalmente adottata tra un paio di mesi. Il verdetto è scritto nelle conclusioni del rapporto sul debito che la Commissione presenterà oggi dopo mezzogiorno. La discussione tra i commissari di questa mattina non dovrebbe ca...

Nowotny - BCE - - Italia non rappresenta minaccia finanziaria immediata : L'Italia non rappresenta un "rischio economico immediato" all'interno dell'area euro, ma ha significative esigenze di rifinanziamento per quest'anno e, per il prossimo, che potrebbe diventare un "...

