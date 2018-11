Killer confessa il delitto dopo 31 anni | sparò alla persona sbagliata

Torino - Killer confessa un delitto di 31 anni fa : uccise al bar la persona sbagliata : Un delitto rimasto irrisolto per anni trova finalmente una spiegazione, per quanto assurda. Nel maggio del 1987 c’era stata una vera e propria esecuzione nel bar “I tre moschettieri” di Torino. Roberto Rizzi, giovane impiegato, era caduto sotto i colpi di pistola mentre era al tavolo con altri amici. Gli investigatori non riuscivano a trovare un movente plausibile per questo agguato, visto che la vittima non aveva nessun precedente penale, né ...

Omicidio del capoclan della Sanità : Killer confessano ma resta l'ergastolo : Ci hanno provato, con il gesto non nuovo nelle aule di giustizia. Hanno alzato la mano, hanno chiesto di fare una deposizione spontanea - un diritto sacrosanto per ogni imputato in ogni grado di ...

Germania - infermiere Killer confessa in aula : ‘Ho ucciso cento pazienti in ospedale’ : L’aula del tribunale di Oldenburg, in Bassa Sassonia, non sarebbe riuscita a contenere tutti: parenti delle vittime, avvocati ed i rappresentanti delle 120 parti civili. Così le autorità hanno deciso di trasferire il processo ad uno dei più efferati assassini seriali della Germania nel locale centro congressi. Nessuno si aspettava che il dibattimento iniziasse con un colpo di scena: dopo il minuto di silenzio in memoria dei cento morti, su ...

Germania - infermiere Killer confessa 100 omicidi : “Ero annoiato. Davo ai pazienti medicine letali per poi rianimarli” : Ha ucciso per noia. Non una, ma 100 persone, realizzando così la più lunga serie di omicidi del secondo dopoguerra in Germania. Il colpevole è Niels Hoegel, un ex infermiere processato a Oldenburg, in Bassa Sassonia. Hoegel, 41 anni, ha confessato di aver ammazzato i suoi pazienti della terapia intensiva tra il 1999 e il 2005, somministrando loro farmaci letali. Le vittime avevano tra i 34 e i 96 anni ed erano ricoverate negli ospedali di ...

Omicidio Marinova - Killer confessa : ANSAmed, - SOFIA, 19 OTT - "Sì, sono colpevole e mi dispiace molto". Lo ha confermato ai giornalisti Severin Krassimirov, dopo il primo interrogatorio avvenuto nella procura di Russe, nel nord della ...