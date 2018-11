Kenya | testimone del rapimento di Silvia Romano | ' Volevano un riscatto lampo'

tgcom24.mediaset

: RT @MediasetTgcom24: Kenya, testimone del rapimento di Silvia: 'Volevano riscatto lampo' #kenya - GiorgioAntonel1 : RT @MediasetTgcom24: Kenya, testimone del rapimento di Silvia: 'Volevano riscatto lampo' #kenya -

(Di martedì 27 novembre 2018) ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno artigianale che hanno fatto esplodere ...