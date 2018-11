Kenya | parla un testimone | Volevano un riscatto lampo Ma Silvia non aveva soldi e

"Senza il suo aiuto non sognerei di fare il chirurgo". In Kenya parlano gli amici di Silvia Romano : "Desidero solo che torni" dice Ronald Kasungo al Corriere della Sera. Parla di Silvia Romano, la ragazza rapita in Kenya in un'operazione pianificata nei minimi dettagli. Ronald ha 18 anni ed è un amico di Silvia. Era con lei quando la ragazza è stata sequestrata a Chakama la sera di martedì 20 novembre. Il giovane keniota ha paura. Pensa alle violenze che la volontaria potrebbe subire. Al Corriere rivela che ha deciso di ...