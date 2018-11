Perché il 4G Kena Mobile non funziona su smartphone Nokia? Aggiornamento in arrivo : Il 4G Kena Mobile è una gradita sorpresa per tutti i clienti dell'operatore a partire da quest'autunno. La migliorata velocità di connessione alla rete dati sembrava destinata a rivoluzionare l'esperienza d'uso degli utenti ma purtroppo il servizio migliorativo, al momento, non è garantito ad uno specifico gruppo di utenti, più precisamente quelli in possesso di un device Nokia. Nokia e il 4G Kena Mobile sembrerebbero proprio non andare ...

Kena 9 - 99 per tutti : 50GB in 4G - minuti illimitati e 500SMS : Kena 9,99 è la nuova tariffa dell’operatore virtuale Tim con chiamate illimitate, 500SMS e 50GB in 4G, a velocità ridotta, al costo di 9,99€ al mese. L’offerta è dedicata a tutti, anche i già clienti, che attivano una nuova SIM con o senza portabilità del numero. Passa a Kena Xmas da iliad ed ho: minuti illimitati, 100SMS e 50GB a 5,99€ Kena Star Black: chiamate illimitate, 100 SMS e 50GB in 4G a 9€ al mese Kena 9,99 per tutti Kena ...

Minuti illimitati - 500 SMS e 50 GB in 4G per Kena 9 - 99 - la nuova offerta di Kena Mobile : Il nome non è dei più originali, anzi, fatto sta però che questa nuova offerta di Kena Mobile possiede tutte le caratteristiche per riscuotere successo, soprattutto fra chi cerca tanto traffico dati internet. L'articolo Minuti illimitati, 500 SMS e 50 GB in 4G per Kena 9,99, la nuova offerta di Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Kena Xmas 5 - 99 è la nuova tariffa promossa dalla low cost di Tim per gli utenti Iliad : Indiscrezioni, smentite, e poi ufficialità: in questi giorni si sono susseguite diverse notizie riguardo le offerte di Kena Mobile ed oggi l'azienda di Tim ha deciso di lanciare una nuova promozione dedicata agli utenti Iliad e di operatori virtuali, esclusi gli utenti Ho.Mobile, Rabona, Noitel, Digitel, Ringo e Nextus. Tale promozione offre minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro al mese, offerta che in qualche modo va a ...

Promozioni Kena Mobile - smentita ufficiale su offerta da 5 - 99 euro per gli utenti Iliad : Ci avviciniamo al Black Friday, ed anche i brand di telefonia Mobile stanno improntando la loro strategia commerciale proprio per valorizzare questa importante ricorrenza, importata dall'America. A tal proposito, molti brand stanno lanciando interessanti tariffe, utilizzando spesso e volentieri i propri siti o le pagine social ufficiali. In questo contesto, purtroppo alcuni siti di informazione, anche attendibili, divulgano fantomatiche offerte ...

TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di iliad - grazie anche a Kena : TIM ha pubblicato i risultati del terzo trimestre del 2018 e mira a sottolineare il dato relativo alla crescita dei ricavi da servizi del Gruppo. TIM sembrerebbe dunque aver resistito al mutamento dello scenario regolatorio e competitivo, dopo l’ingresso di iliad, anche grazie al secondo brand Kena Mobile, tuttavia l’aggiudicazione delle frequenze del 5G non è contemplata. L'articolo TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di iliad, ...

Passa a Kena da iliad per chiamate illimitate e 50GB a 5€ al mese : Passa a Kena Star 5 da iliad per avere in dotazione chiamate illimitate e 50GB in 4G sulla rete Tim, ogni mese a soli 5€. Possono approfittare dell’ottima offerta anche i clienti attualmente con alcuni operatori virtuali che non utilizzino le reti Tim e di ho (per non attaccare Vodafone). Passa a Kena da iliad e alcuni MVNO A parte gli evidenti accordi tra operatori per non farsi battaglia (la cosa peggiore che possa avvenire in un ...

Torna Kena Star 5 per chi proviene da un operatore virtuale - Iliad compresa : A partire da lunedì, tornerà ad essere attivabile Kena Star 5. L'offerta Kena Mobile sarà disponibile per chi proviene da un operatore virtuale. L'articolo Torna Kena Star 5 per chi proviene da un operatore virtuale, Iliad compresa proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile : il passaggio gratuito al 4G per i già clienti inizierà il 31 Ottobre : Ormai è da qualche mese che si parla dell’arrivo delle offerte in 4G per Kena Mobile e, anche se non era stato lanciato ufficialmente, un’offerta in 4G è già presente nel catalogo. Ora, però, chi leggi di più...

Kena Mobile 4G Per Tutti I Clienti Dal 31 Ottobre : Dal 31 Ottobre 2018 passaggio gratuito al 4G per Tutti i Clienti Kena Mobile. Kena Mobile annuncia il 4G: disponibile per Tutti dal 31 Ottobre 2018 Kena Mobile 4G dal 31 Ottobre 2018 Finalmente ci siamo! Dal 31 Ottobre 2018 Tutti i Clienti Kena Mobile potranno finalmente navigare in 4G. Non solo i nuovi Clienti che hanno già […]

Kena Mobile annuncia il 4G : disponibile per tutti dal 31 ottobre : Kena Mobile ha annunciato che dal 31 ottobre 2018 tutti i suoi clienti potranno utilizzare la rete 4G senza alcun costo aggiuntivo, quindi gratuitamente, e con limitazioni in download e upload rispettivamente di 30 e 5,76 Mbps. L'articolo Kena Mobile annuncia il 4G: disponibile per tutti dal 31 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena Mobile a partire da 2 euro al mese : le promo dell'operatore virtuale di TIM disponibili ora Costi e dettagli : Kena Mobile, tutte le Offerte attive ora dell'operatore Mobile di TIM Offerte Kena Mobile a partire da 2 euro al mese: le promo dell'operatore virtuale di TIM disponibili ora Costi e dettagli Kena ...