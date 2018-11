Juventus-Valencia | Allegri | “successo prezioso contro la migliore difesa della Liga”

Juventus-Valencia - Allegri : 'Abbiamo vinto con la testa. Cristiano Ronaldo ci dà sicurezza - siamo cresciuti' : Juve, strappato il ticket per gli ottavi. L'1-0 al Valencia, firmato da Mandzukic su invenzione di Ronaldo, regala ai bianconeri l'accesso alla fase a eliminazione diretta: servirà una vittoria nell'...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Valencia 1-0 - decide Mario Mandzukic - assist magico di Cristiano Ronaldo : Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo ...

Cinica e imperforabile - la Juventus ‘scherza’ con il Valencia : Allegri dirige un’orchestra perfetta : Basta un gol di Mandzukic alla Juventus per battere il Valencia e volare agli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo Massimo risultato con il minimo sforzo, facendo sfoggio della propria superiorità. La Juventus scherza con il Valencia, lasciandolo in partita solo per tenere alta la concentrazione, non dando mai la sensazione di poter subire le avanzate spagnole. Fabio Ferrari/LaPresse Il colpo di testa di Diakhaby ...

Juventus-Valencia : striscione - cori e applausi allo Stadium per Vialli : TORINO - cori e applausi per Gianluca Vialli all'inizio di Juventus - Valencia di Champions League . Nella curva sud i tifosi bianconeri hanno esposto lo striscione con la scritta 'Forza Gianluca, ...

