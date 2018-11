Juve | Paratici | ' Abbiamo tanti giocatori di qualità | Allegri è un maestro'

Ndombele-Juve : vale la 'legge Paratici' : ... per Ndombele ha rifiutato 35 milioni in estate, oggi lo valuta almeno 45/50 milioni vista la stagione che sta disputando e il coinvolgimento anche nella nazionale campione del mondo. Ecco perché la ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo forse il calciatore più importante della storia" : Fabio Paratici in difesa di Cristiano Ronaldo , dopo le indiscrezioni che lo vogliono fuori dai candidati per vincere il Pallone d'Oro : "Ha segnato 15 gol nell'ultima Champions League, molti decisivi ...

Juventus - Paratici incensa Cristiano Ronaldo : “il calciatore più importante della storia del calcio” : Juventus-SPAL, Fabio Paratici ha ‘salutato’ Marotta ed ha parlato di Cristiano Ronaldo in termini davvero elevati Fabio Paratici ha preso le redini della Juventus per quanto concerne la sfera sportiva, il tutto dopo l’addio di Beppe Marotta. Oggi ai microfoni di Skysport si è presentato dunque Paratici, il quale ha avuto belle parole per CR7 ma anche per il suo predecessore Marotta: “Solo un folle può dubitare delle ...

Juventus : Paratici è ufficialmente il nuovo capo dell'area sportiva : La Juventus, vista l'uscita di Marotta, ha comunicato ufficialmente sul proprio sito che a capo dell'area sportiva ci sarà Fabio Paratici

Juventus-Ruben Neves - pronto l’assalto : Paratici incontra Mendes : Juventus-Ruben Neves- La Juventus resta vigile in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Un mercato che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe fossilizzarsi solamente sulla figura di un nuovo centrocampista. Restano da valutare le condizioni fisiche di Emre Can e di Khedira. Come detto, l’ex Liverpool è già tornato a lavoro alla Continassa e procederà […] L'articolo Juventus-Ruben Neves, pronto l’assalto: ...

Paratici-Mendes - ecco tutti i nomi possibili per la Juventus : TORINO - Un'idea tira l'altra. E' successo per l'affare del secolo Cristiano Ronaldo-Juventus, decollato a margine delle visite mediche di Joao Cancelo in bianconero, e potrebbe ricapitare presto ...

Marino : 'Paratici è maturo per il salto. Ma la Juventus...' : TORINO - Pierpaolo Marino, lei conosce Beppe Marotta da una vita: cosa perde la Juventus con questo divorzio? 'La Juventus perde la sua esperienza, la sua autorevolezza, il suo carisma e anche un'...

Juve - la notizia che Paratici aspettava su Milinkovic : Secondo Sky Sport , potrebbe davvero abbassarsi il prezzo di Milinkovic-Savic . Nella prossima estate si potrà tornare sotto i 100 milioni, Lotito ci pensa e la Juventus aspettava questa occasione, ora può ...

Calciomercato Juventus - nuovo clamoroso obiettivo per Paratici : sarebbe l’ennesimo colpo ad effetto : La Juventus negli ultimi anni ha fatto della programmazione la sua forza. Così, pur non essendo ancora neanche a gennaio, la società bianconera sta già lavorando per la prossima sessione estiva di mercato. Detto e stradetto di Paul Pogba che, nonostante alcune dichiarazioni sul fatto che Manchester sia casa sua, mantiene legami abbastanza stretti con Torino, la dirigenza della Juve e diversi suoi ex compagni, la società bianconera potrebbe ...

Juventus - Todibo per Benatia : via al piano di Paratici : Juventus-Todibo- La Juventus medita sui prossimi affari di mercato e si prepara a vivere una parte d’assoluta protagonista. Cosa potrebbe cambiare nella nuova Juventus targata Paratici? Come noto, l’imminente sessione di mercato potrebbe sancire la separazione dai colori bianconeri di Benatia. Il difensore marocchino potrebbe chiedere di essere ceduto per recitare una parte da protagonista […] L'articolo Juventus, Todibo per ...

Juventus-Asensio - lo spagnolo intriga Paratici : ecco perchè si può… : Juventus-Asensio- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in ottica mercato. La sessione invernale potrebbe sancire solamente alcune trattative in uscita, vedi Benatia e Kean. Il difensore marocchino piace al Milan: la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro, ma prima di dire sì al suo addio è chiaro che Paratici […] L'articolo Juventus-Asensio, lo spagnolo intriga Paratici: ecco perchè si può… ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri svecchiano la linea difensiva : i calciatori nel mirino di Paratici [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Daniele Badolato ...

Juve - altro affare sull'asse Paratici-Mendes : Prosegue l'asse tra Fabio Paratici e Jorge Mendes. Lo assicura Rai Sport : 'Non solo Di Maria, la Juventus valuta anche James Rodriguez del Bayern Monaco, c'è Mendes dietro visto l'ottimo rapporto'.

DOCUMENTI – Tutti i poteri di Paratici sul calciomercato Juventus : Il dettaglio delle funzioni e dei poteri di spesa del nuovo responsabile del mercato bianconero dopo l'addio di Marotta L'articolo DOCUMENTI – Tutti i poteri di Paratici sul calciomercato Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.