Blastingnews

: Un #buongiorno alla Jon Snow L'inverno sta arrivando #27novembre - solojuventuss : Un #buongiorno alla Jon Snow L'inverno sta arrivando #27novembre - Kri2202 : Jon Snow infedele: Kit Harington si difende dalle accuse della modella russa - luca7519 : @SirDistruggere @EugenioCardi Pare che la terra sia circondata da un grande muro, con tanti Jon Snow che ci proteggono dagli estranei ?????? -

(Di martedì 27 novembre 2018) Uno dei personaggi più amatiserie tv HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade in Italia) è quello interpretato da Kit, ovvero Jon. Puntata dopo puntata, il pubblico ha cominciato ad amare sempre di più questo giovane leale e coraggioso, spesso sfortunato ma sempre impavido nell'affrontare i colpi avversisorte. Impossibile non operare un transfert anche sull'attore che veste i panni di Jon, il quale è diventato l'idolo dei fan. Soprattutto,è molto amato dal pubblico femminile per viasua avvenenza.Il matrimonio e le foto compromettenti Così a tutti è sembrato che si realizzasse un bel sogno romantico quando, nel giugno 2018, il bel Kit è convolato a nozze con la sua fidanzata, Rose Leslie. Anche la sposa è ben nota al grande pubblico. In Game of Thrones ha interpretato il personaggio di Ygritte la quale, guarda un po', aveva avuto una ...