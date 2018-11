Jaguar e una campagna ben fatta ma arrogante

Take It Easy – La proposta Jaguar Land Rover per una soluzione finanziaria accessibile - conveniente e con ancora più valore : Jaguar Land Rover lancia la formual Take It Easy, applicabile ai modelli Jaguar della PACE Family: una soluzione finanziaria accessibile, conveniente e con ancora più valore Sempre nell’ottica di offrire programmi che esprimano al meglio la mission aziendale che pone i Clienti al centro del mondo dei servizi pensati per loro, Jaguar Land Rover Financial Services rafforza in Italia l’impegno del gruppo attraverso l’erogazione di prodotti ...