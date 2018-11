Istat | in calo la fiducia di imprese e consumatori

Istat : a novembre in calo fiducia famiglie e imprese : Roma, 27 nov., askanews, - A novembre si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 116,5 a 114,8; l'indice composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce per il ...

Prospettive in calo per l'economia italiana nel 2018 - Istat : In uno scenario di progressivo rallentamento dell'attività economica, nel terzo trimestre 2018 il PIL italiano ha registrato, dopo tre anni di espansione, una crescita congiunturale nulla, che ha

Istat : Fiorini - FI - - preoccupante calo produzione industriale e commercio - : Questi dati che vengono dall'Istat sono preoccupanti perché denotano una economia in forte difficoltà che rischia di fermarsi". Lo afferma …

Istat : produzione industriale in calo dello 0 - 2 per cento nel terzo trimestre : Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una 'battuta d'arresto , dopo 14 trimestri di crescita', ha poi precisato Franzini. In termini meccanici sarebbe necessaria una variazione congiunturale ...

Istat : "Economia debole - anticipatore il Pil in calo a ottobre" - : L'Istituto registra come il Prodotto interno lordo nel terzo trimestre di quest'anno sia rimasto fermo, interrompendo la crescita iniziata nel 2015. In più, si evidenzia l'aumento dell'inflazione e un ...

Istat : commercio al dettaglio in calo a settembre : Dati negativi per il commercio al dettaglio. Nel mese di settembre si è registrata una diminzuione delle vendite dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. I dati Istat mostrano che la flessione ...

Istat - disoccupazione in calo dal 2017 : è al 10 - 1%. Aumenta l'età dei lavoratori : Tennde verso l'alto il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a...