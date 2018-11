Istat: cala fiducia consumatori,imprese

: 10:44 | Istat: cala la fiducia di consumatori e imprese a novembre - NotizieIN : 10:44 | Istat: cala la fiducia di consumatori e imprese a novembre - NewsTG_ : #ULTIMORA ISTAT: Cala la fiducia di consumatori e imprese a novembre -

a novembre ladi:l'stima per il mese una flessione dell'indice per ida 116,5 a 114,8, mentre l'indice per leva da 102,5 a 101,1 L'umore delle, dopo la crescita della seconda metà del 2017, entra in fase di stasi nel I semestre 2018 e comincia a scendere da luglio 2018.I,spiega l',sono preoccupati invece soprattutto dal deterioramento di giudizi e aspettative sulla situazione economica del Paese e da quello delle attese sulla disoccupazione.(Di martedì 27 novembre 2018)