Islamabad | prima patente guida per un transgender

Islamabad - prima patente a transgender : 00.02 Per la prima volta ad Islamabad in Pakistan un transgender ha ottenuto la patente di guida registrando sul documento tale identità di genere. A maggio il Parlamento pachistano ha votato a favore di una legge che riconosce ai cittadini il diritto di autoidentificarsi come maschio, femmina o una miscela di entrambi i sessi,e prevede di poter registrare quell'identità su tutti i documenti ufficiali come carte d'identità, passaporti, patenti ...