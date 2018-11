Inter | Vrsaljko non convocato per il Tottenham

L'Inter a Londra senza Vrsaljko : il croato salta il Tottenham : Come previsto Sime Vrsaljko salta la trasferta di Champions a Londra contro il Tottenham : troppo pochi dieci giorni per smaltire l'i

Inter - la situazione infortunati in vista del Frosinone : out Vrsaljko e Dalbert - Nainggolan e Asamoah… : La pausa per gli impegni delle Nazionali non è stata particolarmente positiva per l’Inter, che ha perso per strada due terzini: Vrsaljko e Dalbert. Il primo si è procurato un’elongazione del bicipite femorale in occasione della partita di Nations League contro l’Inghilterra, mentre il secondo in allenamento ha accusato una distrazione al gemello della gamba sinistra. I due saranno ovviamente assenti nella gara di sabato ...

Infortunio Vrsaljko - ecco l’esito degli esami strumentali : il comunicato dell’Inter : Infortunio Vrsaljko, arriva una buona notizia per Spalletti e per i tifosi dell’Inter: lo stop ci sarà ma non dovrebbe essere lungo Infortunio Vrsaljko, il calciatore dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo dopo 27 minuti di gioco nell’ultima gara della Nazionale croata. Il club nerazzurro quest’oggi ha diffuso un comunicato con l’esito degli esami strumentali sul calciatore, ecco quanto emerso: ...

Inter - D'Ambrosio-Vrsaljko in difficoltà : a destra non si sfonda : La difesa dell'Inter cerca un padrone sulla destra. Con l'arrivo di Sime Vrsaljko i nerazzurri puntavano a sistemare definitivamente il ruolo di terzino destro, ma finora Luciano Spalletti non ha ...

Inter - Vrsaljko : “Possiamo crescere e arrivare lontano in campionato e Champions” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Sime Vrsaljko, terzino dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del momento positivo della squadra e spaziando su vari temi su questa stagione: “Giochiamo bene, ma possiamo crescere sotto ogni punto di vista, questa squadra è molto forte. In Champions e in campionato è tutto aperto, possiamo arrivare lontano”. Inter, […] L'articolo Inter, Vrsaljko: ...

Inter - Vrsaljko a Sky : 'Scudetto? Campionato aperto - siamo consapevoli di essere forti' : Già adesso, in questa stagione, nessuno parla più della coppa del mondo. Ti guardano giocare ogni martedì, ogni mercoledì, ogni sabato e devi solo pensare a confermarti in ogni partita. Non si vive ...