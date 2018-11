Inter | potrebbe essere deciso il futuro di Gabigol | probabile la cessione

L'Inter vorrebbe Pogba : potrebbero essere sacrificati Skriniar e Perisic (RUMORS) : I media inglesi non hanno dubbi: L'Inter è pronta, con un piano studiato a tavolino, a riportare Paul Pogba in Italia, dopo la sua esperienza alla Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe uno dei tanti desideri di Ausilio, che vorrebbe rinforzare la squadra sia a centrocampo che in difesa. Sono quotidiani ormai i rumors di mercato che riguardano i nerazzurri, e i nomi finiti sull'agenda della dirigenza di ...

Inter - Milinkovic-Savic : sogno che potrebbe diventare realtà - Marotta prepara l'assalto : L'Inter ha cominciato già a studiare la strategia di rafforzamento in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il vertice andato in scena a Nanchino tra i vertici di Suning, con in testa il patron, Jindong Zhang, e il prossimo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è servito non solo alle parti per conoscersi, ma anche per capire quali devono essere gli obiettivi da conseguire. E uno dei nomi in cima alla lista dell'ex amministratore ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Frosinone : Icardi potrebbe riposare? Diretta tv - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Inter Frosinone: orario, Diretta tv e notizie live sugli schieramenti attesi domani a San Siro per la 13giornata di Serie A.

Inter - il Barcellona potrebbe cedere Rafinha : Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è il fantasista brasiliano del Barcellona, Rafinha Alcantara. Il giocatore non ha trovato moltissimo spazio nell'undici titolare di Ernesto Valverde in questa prima parte della stagione, riuscendo a ritagliarsi un po' di spazio solo con l'infortunio di Leo Messi. Il tecnico dei blaugrana, tra l'altro, ha fatto intendere di non voler puntare su di lui, ...

Fed - board diviso. Potrebbe Interrompere ciclo di rialzi dei tassi da marzo : ... Il dispaccio d'agenzia, in cui vengono citate persone anonime con una posizione senior in seno alla Fed, dice che il dibattito sarà acceso all'interno del board di politica monetaria a marzo e a ...

YouTube lancia #SaveYourInternet contro l’Articolo 13 che potrebbe rivoluzionare il web : Se avete fatto l’accesso su YouTube in questi giorni vi sarà sicuramente comparso un avviso riguardante l’Articolo 13 per informarvi su cos’è e perché potrebbe essere un disastro per i contenuti sul web. Cos’è l’Articolo leggi di più...

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Inter - Perisic potrebbe essere ceduto a giugno per questioni di bilancio : Uno dei pochi giocatori che, almeno per il momento, ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative nelle fila dell'Inter è sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nelle prime tre partite di campionato, dopodiché si è fermato e spesso è risultato essere il peggiore in campo dei suoi, anche nelle serate di gloria della squadra nerazzurra. Un calo fisiologico, probabilmente legato anche alle ...

Inter - il Barcellona avrebbe deciso : Rafinha potrebbe essere ceduto : Uno dei nomi accostati frequentemente ai colori dell'Inter negli ultimi mesi è quello del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. Il giocatore ha disputato sei mesi in prestito in nerazzurro lo scorso anno, risultando decisivo nella corsa per la qualificazione in Champions League e lasciando il segno nel cuore dei tifosi, che sui social hanno lanciato l'hashtag #RiprendiRafinha. Una petizione che potrebbe tornare di moda a gennaio, visto che ...

L’agente di Brozovic e le offerte delle big : “60 milioni all’Inter potrebbero non bastare” : Marcelo Brozovic è finito sul taccuino di diversi top club d’Europa a suon di grandi prestazioni messe a segno con l’Inter “Marcelo ora ha raggiunto la giusta maturità. Vede Milano come casa sua, è vicino a Zagabria, quindi non c’è alcuna ragione per enfatizzare voci legate ad una sua eventuale partenza. Se qualche club tra i migliori al mondo è interessato a pagare la clausola da 60 milioni, dovrà anche fare ...

Inter - Modric potrebbe arrivare a gennaio : cambierebbe l'undici di Spalletti (RUMORS) : Anche ieri contro lo Spagna, con la maglia della sua Croazia, ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Parliamo del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato in panchina con i blancos in più di una circostanza. Un inizio condizionato anche dalle fatiche del Mondiale in Russia, come ammesso dallo stesso giocatore che ha ...

Inter - il possibile arrivo di Marotta potrebbe rivoluzionare l'undici di Spalletti (RUMOR) : Manca ancora qualche dettaglio ma ormai si può affermare che Giuseppe Marotta potrebbe diventare un nuovo dirigente dell'Inter, anche se è ancora da chiarire il ruolo. L'ex amministratore delegato della Juventus ha annunciato l'addio al club bianconero dopo il match di campionato vinto contro il Napoli e da allora i contatti con il neo presidente, Steven Zhang, sono stati frequenti: tra qualche giorno infatti ci sarà anche l'incontro con il ...

Inter : Gabigol potrebbe essere ceduto a gennaio : Manca poco più di un mese, dopodiché l'Inter riabbraccerà Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in prestito dal Santos - dove sembra rinato - e tornerà a Milano a dicembre quando sarà scaduto il prestito alla squadra sudamericana. Con la maglia del club carioca, il centravanti classe 1996 ha messo a segno 16 reti in 31 presenze in campionato e un goal in Coppa Libertadores. Un rendimento che permetterà ai nerazzurri ...

Tonsille e bambini : in 7 casi su 8 l’Intervento si potrebbe evitare : L’intervento di rimozione delle Tonsille e delle adenoidi si potrebbe evitare 7 casi su 8. Lo svela un nuovo studio inglese secondo cui l’operazione non solo spesso non è necessaria, ma può causare anche dei problemi, perché elimina il tessuto linfatico che protegge il tratto digestivo e respiratorio del bambino dalle possibili infezioni esterne. La ricerca, pubblicata sulla celebre rivista British Journal of General Practice, punta ...