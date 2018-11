InSight su Marte | il commento del commissario dell' Asi Benvenuti

Ecco il primo selfie da Marte : la sonda InSight pronta a esplorare il sottosuolo : E come ogni viaggio che si rispetti, non poteva mancare il selfie all'arrivo. Anche la sonda InSight della Nasa, sbarcata ieri su Marte, non ha resistito alla moda dei social. Su Twitter compare il primo autoscatto dal pianeta rosso, in attesa di iniziare l'esplorazione del suolo.There"s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr- NASAInSight (@NASAInSight) 27 novembre 2018"C'è una ...

Spazio - InSight studierà profondità di Marte grazie a una 'talpa' : Roma, 27 nov., askanews, - Il lander della Nasa InSight, sda poco sbarcato con successo su Marte, ha dispiegato i pannelli solari, essenziali per garantirne il funzionamento e consentire quindi agli ...

Nasa su Marte per la settima volta - ecco le prime foto di InSight : NEW YORK Sette minuti di terrore, dopo sette anni di lavoro e sette mesi di viaggio. E per la settima volta in 40 anni la Nasa atterra su Marte. La sonda Insight ha tenuto gli scienziati del JPL, il...

La Sonda InSight è su Marte e invia immagini spettacolari : Roma,, askanews, - Un ammartaggio perfetto. Dopo quasi sette mesi di viaggi interplanetari la Sonda InSight della Nasa dalle 21 ora italiana circa del 26 novembre è atterrata su Marte, è sopravvissuta ...

Il lander InSight si è posato su Marte con successo : Questa fotografia distribuita dalla NASA mostra un'immagine di Marte scattata dal lander InSight grazie ad una camera montata sul suo braccio meccanico dopo aver toccato la superficie del Pianeta ...

La sonda InSight è atterrata sul suolo di Marte : La sonda Insight della Nasa si è posata su Marte. E' il 15esimo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte si era posato il sovietico Mars 2, distrutto durante la discesa. La Nasa ha diffuso su Twitter la prima foto inviata dalla sonda.

Marte - la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

La sonda InSight è atterrata su Marte : “Mi sento bene”, questo il tweet lanciato dal lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) dopo aver superato i 7 minuti terribili dell’attraversamento dell’atmosfera di Marte toccando pochi minuti prima delle 21 italiane del 26 novembre con successo il suolo marziano, dopo oltre sei mesi di navigazione nello spazio per un totale di 484 milioni di chilometri. Il giubilo ...

InSight - atterraggio perfetto su Marte : anche l’italiano LaRRI arriva sul Pianeta Rosso : Ieri, 26 novembre alle ore 20:54, il lander della NASA InSight è atterrato sul suolo marziano portando sul Pianeta Rosso anche un po’ di Italia. A bordo, infatti, c’è LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight) un microriflettore laser sviluppato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è una missione ...

“Ammartaggio” perfetto : InSight si prepara a svelare i misteri di Marte - ecco un’altra FOTO dal Pianeta Rosso : La sonda InSight della NASA atterrata su Marte nella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda FOTO (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del Pianeta Rosso visto dal braccio meccanico della sonda. In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda ...