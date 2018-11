InSight | ecco cosa farà la sonda nella sua missione su Marte

InSight : ecco cosa dovrà fare la sonda su Marte|«Qui tutto bene». La prima immagine dal pianeta rosso : Rilevare i terremoti marziani, misurare il calore proveniente dal sottosuolo e calcolare le oscillazioni del Polo Nord. tutto ciò servirà per capire la composizione interna del pianeta rosso e le differenze con la Terra

Ecco come è atterrata la sonda InSight su Marte nell'animazione 3D : appena cominciata un nuova avventura su Marte. A sei anni dall'atterraggio del rover Curiosity, il lander InSight della Nasa si prepara a catturare altri segreti del pianeta rosso, esplorandone il ...

Ecco il primo selfie da Marte : la sonda InSight pronta a esplorare il sottosuolo : E come ogni viaggio che si rispetti, non poteva mancare il selfie all'arrivo. Anche la sonda InSight della Nasa, sbarcata ieri su Marte, non ha resistito alla moda dei social. Su Twitter compare il primo autoscatto dal pianeta rosso, in attesa di iniziare l'esplorazione del suolo.There"s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr- NASAInSight (@NASAInSight) 27 novembre 2018"C'è una ...

Nasa su Marte per la settima volta - ecco le prime foto di InSight : NEW YORK Sette minuti di terrore, dopo sette anni di lavoro e sette mesi di viaggio. E per la settima volta in 40 anni la Nasa atterra su Marte. La sonda Insight ha tenuto gli scienziati del JPL, il...

“Ammartaggio” perfetto : InSight si prepara a svelare i misteri di Marte - ecco un’altra FOTO dal Pianeta Rosso : La sonda InSight della NASA atterrata su Marte nella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda FOTO (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del Pianeta Rosso visto dal braccio meccanico della sonda. In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda ...

«Qui Marte - tutto ok» : la sonda InSight è arrivata. Ecco la prima foto Video : Partita lo scorso 5 maggio, InSight è giunta sulla superficie di Marte. L’esultanza al centro di controllo di Pasadena. Studierà i terremoti e con una sonda scenderà a cinque metri nel sottosuolo

Fiato sospeso per InSight - conto alla rovescia per la discesa su Marte : ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...