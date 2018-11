InSight dalla Terra a Marte | studiare il nostro gemello per studiare noi stessi

ilfoglio

: Oggi la sonda Insight è atterrata su Marte. Pensando da dove siamo partiti, è incredibile dove siamo arrivati. Un g… - beppe_grillo : Oggi la sonda Insight è atterrata su Marte. Pensando da dove siamo partiti, è incredibile dove siamo arrivati. Un g… - ilfoglio_it : Ecco la prima foto inviata da #Marte dalla sonda Nasa Insight #MarsLanding - rtl1025 : ?? #Marte, ecco la prima foto scattata dalla sonda #Insight? Il lander della #Nasa, giunto sul pianeta nelle scorse… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Il fascino di(l’acronimo sta per Interior Exploration using Seismic Investigations Geo and Heat Transport) comincia, forse da una curiosità cabalistica, con la ricorrenza del numero sette: sette anni fa il progetto fu selezionato nel Programma Discovery della Nasa per le missioni scientific