InSight | atterraggio perfetto su Marte | anche l’italiano LaRRI arriva sul Pianeta Rosso

InSight - atterraggio perfetto su Marte : anche l’italiani LaRRI arriva sul Pianeta Rosso : Ieri, 26 novembre alle ore 20:54, il lander della NASA InSight è atterrato sul suolo marziano portando sul Pianeta Rosso anche un po’ di Italia. A bordo, infatti, c’è LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight) un microriflettore laser sviluppato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è una missione ...

Marte - la sonda InSight arriva sul pianeta Rosso : atterraggio avvenuto con successo : Dopo sette anni di lavoro, quasi sette mesi di viaggio nello Spazio e altrettanti minuti d’angoscia, la sonda americana Insight ha toccato la superficie del pianeta Marte: l’atterraggio è avvenuto con successo. Alle 20.47, come da programmi, la sonda è entrata nell’atmosfera, riparata da uno scudo termico rinforzato e ha iniziato l’ultima fase della discesa a circa 20mila chilometri orari, mirando a un rettangolo di 10 chilometri su ...

Marte – missione InSight : in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso : inSight Marte Evento speciale in arrivo su Focus. Il canale 35 del digitale terreste seguirà in diretta l’atterraggio su Marte della sonda inSight, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, la inSight è stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo ...

Oggi InSight sbarca su Marte : tutto quello che c’è da sapere e come seguire l’atterraggio in diretta streaming LIVE : Sette anni di lavoro, sette mesi di viaggio nello spazio e sette minuti di “terrore”: la sonda NASA InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) atterra finalmente Oggi sulla superficie di Marte, e ne studierà il “cuore” grazie a sismometri e sensori, che potrebbero svelare come il sistema solare ha avuto origine e cosa ha innescato la vita cosi come la conosciamo. Atterrare su ...

Fiato sospeso per InSight - conto alla rovescia per la discesa su Marte : ecco perché gli ingegneri definiscono la fase di atterraggio come “minuti di terrore” : Sbarcherà il 26 novembre su Marte un altro rover, a 6 anni di distanza dall'”ammartaggio” di Curiosity e a 2 anni dall’incidente del lander europeo Schiaparelli: InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), missione targata NASA, sarà il 14° veicolo a posarsi sul pianeta rosso dopo la prima missione, la sovietica Mars 2 del 1971. Se tutto procederà secondo i piani sarà il 3° rover ...

Nasa InSight l’Atterraggio su Marte : Il prossimo 26 Novembre 2018 il lander InSight, atterrerà sul pianeta rosso, Marte. La Nasa fa sapere che trametterà in diretta streaming le fasi dell’atterraggio, con aggiornamenti in tempo reale dal Centro di Controllo del Jet Propulsion Laboratory della Nasa ed il commento degli esperti. Nasa InSight Lands on Mars7 months in space. 7 minutes to the surface. Nasa InSight will land on Mars. Don't miss it Monday, November 26. ...

Countdown per InSight - tutto pronto per l’atterraggio su Marte : “minuti di terrore” per un delicatissimo touchdown : InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) si prepara ad atterrare su Marte. Partita lo scorso 5 maggio dalla Base di Vandenberg, la missione NASA tenterà “l’ammartaggio” il 26 novembre, con l’obiettivo di esaminare nel profondo la struttura interna del pianeta: è incaricata di riportare gli USA sul suolo del pianeta rosso quattro anni dopo il touchdown del rover Curiosity, avvenuto ...

Spazio - lunedì atterraggio per sonda marziana InSight : Tampa, Florida,, 23 nov., askanews, - Conto alla rovescia per l'atterraggio lunedì della sonda marziana Mars InSight, lanciata sette mesi fa e destinata allo studio dei terremoti e della struttura ...