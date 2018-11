Influenza | Iss e Cns | “Vaccino gratis per i donatori di sangue in tutte le Regioni”

meteoweb.eu

: RT @FaberVonCastell: Affinché si comprenda perché il Presidente dell'ISS consideri 36 casi di varicella 'una grave epidemia' riporto questo… - bubalus73 : RT @FaberVonCastell: Affinché si comprenda perché il Presidente dell'ISS consideri 36 casi di varicella 'una grave epidemia' riporto questo… - GoSalute : Influenza: Iss e Csn, vaccino gratis per donatori sangue in tutte le Regioni - Diogene201 : RT @FaberVonCastell: Affinché si comprenda perché il Presidente dell'ISS consideri 36 casi di varicella 'una grave epidemia' riporto questo… -

(Di martedì 27 novembre 2018) L’offerta della vaccinazione antle gratuita per idiè stata attivata dale Regioni. Lo rendono noto l’Istituto superiore di sanità e il Centro nazionale(Cns), quest’ultimo autore di una survey che ha coinvolto le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (Src).Secondo i risultati, idipossono vaccinarsi gratuitamente come previsto dalla circolare ministeriale emanata lo scorso maggio, che ha aggiunto questa categoria a quelle “classiche” come donne in gravidanza, anziani e malati cronici.La principale modalità di erogazione è risultata il medico di base; in Val d’Aosta, Emilia Romagna e Liguria – precisano Iss e Csn – è possibile vaccinarsi anche direttamente nei servizi trasfusionali. Inle Regioni è necessario presentare un documento che attesti ...