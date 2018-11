Infezioni ospedaliere | Italia maglia nera in Europa 530mila casi all’anno

caffeinamagazine

(Di martedì 27 novembre 2018)’ inper le, con 530 milaall’anno. Un problema non immediatamente visibile ma molto concreto e purtroppo in peggioramento, come rivelano i dati riportati dal Centro Europeo malattie infettive (Ecdc): ogni anno sono circa 33 mila in Ue le persone che muoiono perda batteri resistenti agli antibiotici, la maggior parte contratte in ospedale, di cui circa un terzo solo nel nostro Paese. Ma quello che emerge in maniera altrettanto evidente dallo studio dell’Ecdc è che oggi inla probabilità di contrarredurante un ricovero è del 6%; i decessi ogni anno sono 7.800, pari al doppio delle morti legate agli incidenti stradali. Numeri che pongono l’in vetta alla classifiche europee.Secondo gli esperti “si tratta infatti di un allargamento della forbice dovuto all’aumento ...