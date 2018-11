Indonesia | sisma e tsunami | 2 101 morti

Terremoto Indonesia : UNHCR porta aiuti ai sopravvissuti del sisma : Nelle prime ore di questa mattina, l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha consegnato a Balikpapan, in Indonesia, 435 tende di emergenza destinate alla distribuzione tra le famiglie rimaste senza casa a seguito del recente Terremoto e dello tsunami che hanno colpito la provincia di Sulawesi Centrale. Un totale di 1.305 tende verrà consegnato nei prossimi giorni. Ulteriori aiuti, tra cui altre tende di emergenza, ...

Terremoto - nuova scossa in Indonesia : 3 morti. Sisma anche in Papua Nuova Guinea : L'Indonesia già colpita alla fine di settembre da violenti Sisma e tsunami che hanno causato oltre duemila vittime torna a tremare: un Terremoto di magnitudo 6 nella notte ha scosso la costa di Bali e East Java. Registrate due forti scosse anche in Papua Nuova Guinea e al largo delle isole Curili, in territorio russo.Continua a leggere

Indonesia. Almeno 3 morti per sisma : 03.58 Sono 3 finora le vittime del terremoto di magnitudo 6 che poche ore fa ha scosso Bali e East Java. Lo riferiscono le autorità indonesiane secondo cui ci sono anche 4 feriti. Un sisma di magnitudo 6,8 è stato registrato al largo delle isole Curili,territorio russo vicino all'isola giapponese di Hokkaido Lo riporta l'USGS. Non risulta alcuna allerta tsunami e non risultano danni a persone o cose. Il sisma si è verificato alle 11.16 (ora ...

Sisma 6.0 gradi Richter in Indonesia : 23.32 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 si è verificata al largo dell'isola di Bali, in Indonesia. Lo riferisce l'Istituto di geofisica degli Usa. L'epicentro è stato individuato a 40 km al largo della sponda est di Giava, a una profondità di 10,4 km. Non ci sono notizie di danni, feriti o dell'innescamento di uno tsunami. Due settimane fa, un'altra isola Indonesiana,Sulawesi, è stata colpita da un Sisma e un successivo tsunami ha ...

Indonesia - autorità : 'Oltre 1.000 dispersi dopo sisma e tsunami' : Sono oltre mille le persone ritenute ancora disperse a causa del terremoto, seguito da uno tsunami, che ha colpito la parte occidentale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha reso noto agenzia di ...

Papa Francesco invia 100mila dollari all'Indonesia devastata dal sisma : Città del Vaticano, 4 ott., askanews, - Nell'ultima settimana violente scosse di terremoto e uno tsunami hanno devastato varie zone dell'Indonesia - in particolar modo l'isola di Sulawesi - provocando ...

Indonesia - dopo sisma e tsunami paura per l'eruzione del vulcano Soputan : Sciacalli, esercito a Palu - Il Paese è sempre in emergenze. L'esercito è stato inviato nella città portuale di Palu per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ...

Incubo Indonesiano : dopo il sisma e lo tsunami - ora arriva anche l'eruzione : dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, che hanno già causato oltre 1200 morti, una nuova catastrofe naturale si abbatte su Sulawesi. L'isola indonesiana deve ora fare i conti con l'eruzione del vulcano del Monte Soputan, situato all'estremità settentrionale dell'atollo.Come riferisce 'Business Times', le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della ...

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme per i bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Sisma e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 1.234. Due nuove scosse nella notte : La scossa iniziale di magnitudo 7.7 si è verificata venerdì quando stavano per iniziare le preghiere della sera, nel più grande Paese a maggioranza musulmana del mondo, nel giorno della settimana in ...

Sisma in Indonesia - bilancio sempre più grave : oltre 200mila morti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Sisma con successivo tsunami che ha devastato le isola di Sulawesi in Indonesia. La Croce Rossa certifica oltre 200mila vittime. Nella notte decine ...

