India | allarme terrorismo su aereo | colpa di un selfie su Snapchat

(Di martedì 27 novembre 2018) Un passeggero di un volo di linea è stato fatto scendere e interrogato a lungo dalla polizia: il giovane, 21enne, aveva postato suuncon la parola “terrorista“. A seguito di segnalazione di un passeggero seduto dietro di lui, il ragazzo è stato prelevato dal volo Calcutta-Bombay della compagnia aerea Jet Airways prima del decollo: il 21enne mostrava il volto coperto a metà da un fazzoletto e le parole “terrorista a bordo, spezzo il cuore delle donne“. “L’abbiamo interrogato in modo esauriente. Non abbiamo trovato alcun legame con i movimenti terroristi. Era un messaggio destinato esclusivamente ai suoi amici e non aveva alcuna intenzione di minacciare o fare del male a chicchessia” ha spiegato ad Afp il dirigente della polizia di Calcutta.L'articolosudi unsusembra ...