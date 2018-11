Inchiesta de Le Iene | lavoro senza contratto nell' azienda del padre di Di Maio

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) Ha fatto molto discutere il servizio mandato in onda durante l'ultima puntata de "Le'': un ex operaio ha affermato di aver lavorato in nero per l'deldi Luigi Di, quando quest'ultimo aveva 24-25 anni e non era ancora uno dei maggiori esponenti politici del nostro Paese.Queste dichiarazioni, indubbiamente, hanno fatto scalpore, non solo perché sono state rilasciate a 8-9 anni di distanza dall'epoca dei fatti, ma anche perché coinvolgono la ditta di famiglia, di cui il vicepremier oggi è proprietario al 50%. La notizia ha alzato un vero e proprio polverone anche nel mondo politico, con l'opposizione - e soprattutto il Partito Democratico - che si è scagliata contro Di, accusandolo di incoerenza perché durante lo "scandalo Etruria" il Movimento 5 Stelle fu piuttosto duro nei confronti deldi Maria Elena Boschi....