In rosso Piazza Affari Spread in calo sotto i 300 punti

Piazza Affari : croupier dice rosso - ma il rischio è giallo-verde : Conte alla Camera: 'Crediamo alle nostre ragioni, ma vogliamo dialogo' con Europa https://t.co/jvJxJTjDCd - Tg La7, @TgLa7, November 22, 2018 Bce, Praet: "Economia italiana così non può reggere a ...

Piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini : Le principali Borse europee terminano la seduta in territorio negativo . Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto ...

Piazza Affari ancora in rosso Spread in leggero allargamento : Niente da fare per i listini europei. Dopo una chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo, sui mercati azionari del Vecchio Continente torna l'incertezza.Le Borse europee viaggiano in negativo Segui su Affaritaliani.it

Legge di bilancio - spread vola oltre 330. Piazza Affari in rosso : soffrono le banche : Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base, toccando quota 335, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Mentre il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70% nella prima seduta dopo la riunione dell’Eurogruppo durante la quale il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha ribadito che la manovra italiana non cambierà a meno di 48 ore dalla sempre più probabile apertura della procedura di infrazione da parte ...

Piazza Affari : rosso per Italmobiliare : Sottotono Italmobiliare , che passa di mano con un calo dell'1,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italmobiliare più pronunciata rispetto ...

Piazza Affari in rosso con le altre borse dopo contrasti Brexit : Incertezza per la Borsa di Milano e le altre borse europee a metà giornata , in risposta alle dimissioni di alcuni ministri in Regno Unito in seguito al sofferto accordo per la Brexit . La sterlina si ...

Borse caute dopo Brexit - giù la sterlina. Piazza Affari in rosso : dopo una partenza positiva i listini azionari hanno rallentato mentre, sulla notizia delle dimissioni del ministro inglese della Brexit e del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, la moneta inglese sta perdendo terreno all'indomani del via del Governo britannico all'intesa per l'uscita dalla Unione Europa. Sull'azionario male il settore auto. Spread in area 315...

Borse in rosso : Mediaset e Tim affondano Piazza Affari : Fuori dal listino principale vanno a picco Mondo Tv -30,92% e Datalgic, -16,18%, dopo la pubblicazione dei dati del terzo trimestre e le stime deludenti. Rimbalza Carige, +5,26%, dopo il record ...

Piazza Affari : rosso per Aeffe : Sottotono la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che passa di mano con un calo dell'1,89%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Borse in rosso. Maglia nera a Piazza Affari : Proseguono in negativo le principali Borse europee dove Piazza Affari risulta la peggiore. L'attenzione degli investitori concentrata sulla questione Brexit e sullo scontro tra Italia e Ue sulla legge ...

Piazza Affari : rosso per Cerved Group : Sottotono Cerved Group , che passa di mano con un calo dell'1,84%. Il movimento di Cerved Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente ...

L'indice siderurgico a Piazza Affari si muove in territorio negativo - -1 - 51% - - rosso per Intek Group : Scambi al ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , mentre mostra un'intonazione debole l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials procede a quota 33.267,37 in diminuzione ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borse - Piazza Affari parte in rosso : Seduta negativa sui listini europei dopo che ieri le Borse del Vecchio Continente hanno chiuso positive nel giorno della bozza di accordo fra Bruxelles e il governo May sulla "soft Brexit" e della risposta della lettera di risposta dell'Italia sul documento programmatico di bilancio all'Unione europea Segui su Affaritaliani.it