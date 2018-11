In Italia 33 milioni di tifosi di calcio | la Juve la più amata | l’Inter la più odiata

Unioncamere - nelle imprese Italiane due milioni e mezzo di cariche alle donne : Cresce il numero di donne alla guida delle imprese italiane. A fine settembre, oltre 2,5 milioni di cariche sono occupate da donne , lo 0,34% in più dello scorso anno ma che rappresentano solo il 25% ...

Facebook pagherà 100 milioni di euro al fisco Italiano : (JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook regolerà una controversia con il fisco italiano pagando 100 milioni di euro all’erario del nostro paese. Le indagini fiscali, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e relative al periodo compreso tra il 2010 e il 2016, avevano accertato la mancata dichiarazione di quasi 300 milioni di ricavi pubblicitari in Italia. La filiale italiana della società ...

Facebook fa pace con il Fisco Italiano : versati all'Agenzia delle Entrate 100 milioni di euro : Facebook Italy fa la pace con il Fisco italiano. La società ha appena firmato un accertamento con adesione chiudendo così le controversie con l'Agenzia delle Entrate che riguarda alcune annualità del periodo 2010-2016. Facebook pagherà per questo oltre 100 milioni di euro.Con l'adesione all'accertamento - sottolinea una nota dell'Agenzia delle Entrate - Facebook Italy chiude la controversia relativa alle indagini ...

Novartis - 200 milioni per R&S in Italia : Ben 200 milioni di euro di nuovi investimenti in ricerca e sviluppo nel prossimo triennio in Italia . Ad annunciarli l'azienda farmaceutica svizzera Novartis , in occasione della presentazione oggi a ...

Sanità - Ocse : "Evitabili 1 - 2 milioni di morti all'anno" | "Bisogna investire - l'Italia è il Paese più virtuoso" : Secondo il rapporto "Health and Glance Europe" l'Italia è lo Stato più virtuoso con 151 "morti evitabili" ogni 100mila abitanti contro una media Ue di 216. Il documento, riferito al 2015, mette ai primi posti tra le cause di morte le malattie cardiache e i tumori al polmone

Novartis annuncia 200 milioni di investimenti in Italia : Roma,, askanews, - Novartis punta sempre più sull'Italia e annuncia 200 milioni di investimenti nel nostro paese in ricerca e sviluppo per i prossimi tre anni. L'occasione è stata la presentazione di ...

