In Cina una coppia di gemelle nate con il Dna modificato | scoppia la polemica

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di serie A1. Olivotto trasCina Bergamo - De Gennaro una macchina perfetta in ricezione : Ieri si è disputata la settima giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. ROSSELLA Olivotto. Decisiva nella vittoria salutare di Bergamo contro Cuneo, la centrale bergamasca gioca la partita perfetta con 19 punti messi a segno, una percentuale in attacco del 79% e 6 muri messi a segno. Praticamente devastante! LAURA ...

TerraCina - emergenza maltempo : automobile inghiottita da una voragine : Sono già diversi giorni che il maltempo, nel Lazio, sta causando parecchi avvenimenti gravi, la situazione era già preoccupante dopo gli eventi degli ultimi giorni. Questa mattina, su Via Pontina, all'altezza di Terracina, in località rotonda San Vito, si è aperta un'enorme voragine ampia 12 metri e profonda 8. Un uomo che stava passando sulla strada, a bordo della sua auto, è caduto nella voragine ed è stato trascinato via dall'acqua, i ...

Bari - Generare culture nonviolente : domenica 25 novembre a chiusura con la cantante Una all'OffiCina degli Esordi : La manifestazione Generare culture nonviolente è in programma fino a domani, sabato 24 novembre, negli spazi dell'Urban Center con performance artistiche, seminari, laboratori, spettacoli e mostre ...

Valanga a Sestriere - una deCina di sciatori travolti : È una slavina di "medie dimensioni" quella che si è staccata da Punta Rognosa, a quota 3 mila metri sopra il Sestriere, "investendo alcune persone". È quanto si apprende dai carabinieri. Secondo quanto riporta l'Agi sarebbero una decina, non si conoscono le loro condizioni. Il 118 di Torino - scrive La Presse - ha riferito che due persone sono riuscite a mettersi in salvo da sole. La zona è raggiungibile soltanto in ...

Valanga al Sestriere - una deCina le persone travolte : Sarebbero una decina le persone travolte da una Valanga al Colle della Rognosa, nei pressi di Sestriere. È quanto si apprende dal 118 che ha già inviato sul posto due elicotteri partiti da Torino e Alessandria. Attivate anche le unità cinofile del Soccorso alpino e un'ambulanza con a bordo un medico. Poco prima, alle 12.30 circa, una Valanga ha travolto, invece, una persona sul Viso Mozzo nel massiccio del ...

Mentre Dolce e Gabbana chiedono scusa alla Cina - il Miu Miu Club sbarca a Shanghai con una sfilata al Waldorf Astoria : 'Trovo grande ispirazione nel mondo del tardo periodo Qing - spiega Tu - traspongo uno stile di vita storico nella modernità contaminandolo con le creazioni Miu Miu'.

Terremoto : umidità e muffa in una deCina di Sae in Umbria : “Abbiamo compiuto i doverosi sopralluoghi nelle Sae (soluzioni abitative di emergenza) per le quali ci sono state segnalate difficoltà dovute soprattutto alla creazione di umidità e di muffe. Fino a questo momento abbiamo registrato una decina di casi (su circa 760 Sae in Umbria) che andranno velocemente sistemati a Norcia capoluogo, Savelli e Cascia”. Lo ha riferito il direttore generale della Regione Umbria Alfiero Moretti, in ...

Cina - auto si scaglia sui bambini davanti a una scuola : almeno 5 morti - 20 feriti : L'auto è piombata improvvisamente su un gruppo di bambini in attesa di entrare in classe e li ha falciati. Oltre alle vittime a terra tra sangue e urla sono rimaste una ventina di persone, alcuni delle quali ferite in maniera grave. L'uomo è stato fermato dalla polizia ma non è chiaro se si sia trattato di un attacco deliberato.Continua a leggere

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trasCinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Il ristorante degli chef su Rai 2 - dieci sfidanti alle prese con la gestione di una cuCina : Ieri sera in prima serata ha debuttato su Rai 2 “Il ristorante degli chef” che, come dichiarato da Andrea Fabiano, direttore di RaiDue, rappresenta l’unico talent culinario presente nella televisione generalista. In verità, già in passato, sono stati realizzati dalla Rai alcuni programmi a tema cucina, ci basta ricordare “Il più grande pasticcere” (2014, Rai 2), “La terra dei cuochi” (2013, Rai 1) ed infine “Il ristorante” (2004, Rai ...