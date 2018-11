In aumento le aree forestali mediterranee | ma sempre più a repentaglio

meteoweb.eu

: RT @BalcaniCaucaso: #Serbia-Kosovo, mosse e contromosse - L'analisi di @JanjicDragan dopo la bocciatura di Pristina a membro dell'Interpol,… - JanjicDragan : RT @BalcaniCaucaso: #Serbia-Kosovo, mosse e contromosse - L'analisi di @JanjicDragan dopo la bocciatura di Pristina a membro dell'Interpol,… - LukaZanoni : RT @BalcaniCaucaso: #Serbia-Kosovo, mosse e contromosse - L'analisi di @JanjicDragan dopo la bocciatura di Pristina a membro dell'Interpol,… - BalcaniCaucaso : #Serbia-Kosovo, mosse e contromosse - L'analisi di @JanjicDragan dopo la bocciatura di Pristina a membro dell'Inter… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Tra il 2010 e il 2015 la superficie delleboschiveè cresciuta del 2%, con undi 1,8 milioni di ettari – circa la dimensione di un paese come la Slovenia – afferma un nuovo rapporto FAO-Plan Bleu – Lo Stato delle foresteMa leboschivesono anche colpite dal degrado e sonopiù a rischio a causa dei cambiamenti climatici, dell’della popolazione, degli incendi boschivi e della scarsità d’acqua, avverte il rapporto.“Le foreste del Mediterraneo da tempo si sono adattate alle pressioni causate dallo sviluppo umano. Ma mai queste pressioni sono state così estreme come adesso”, ha dichiarato Hiroto Mitsugi, Vice Direttore Generale della FAO, del Dipartimento forestale.“A meno che non si faccia di più per combattere questo degrado, oltre 500 milioni di persone in 31 ...