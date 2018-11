Ilary Blasi | parolaccia in diretta durante la prova del lecca lecca al GfVip

Ilary Blasi sconfitta da Amendola. Il GF Vip registra ottimi ascolti : Claudio Amendola trionfa su Ilary Blasi e sul Grande Fratello Vip La puntata di lunedì 26 novembre del Grande Fratello Vip ha fatto registrare l’ennesima sconfitta, con numeri che hanno raggiunto il 20%. Sono stati 3.567.000 telespettatori, pari al 20,8% di share, a vedere la tredicesima puntata della versione Vip del reality show. Ilary Blasi è stata sconfitta da Claudio Amendola con ‘Nero a Metà’. Dopo l’ottimo esordio ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sfotte Walter Nudo : 'Sei eliminato'. Lui risponde così : pazzesco : Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 novembre, il tranello di Ilary Blasi . Al momento della prima eliminazione, infatti, ha fatto credere a tutti e tre gli inquilini che erano in ...

Grande Fratello Vip - bomba di Maurizio Costanzo su Ilary Blasi : 'Ho notato che da Barbara D'Urso...' : Una constatazione: i concorrenti usciti dal Grande Fratello Vip funzionano di più, la domenica pomeriggio su Canale5 con Domenica Live , piuttosto di quando erano con gli altri all'interno della 'Casa'...

GfVip - parolaccia in diretta di Ilary Blasi e i social si scatenano : Ilary Blasi e la parolaccia in diretta al Grande Fratello Vip . La conduttrice del reality di Canale 5 - che ha sedotto i suoi fan con un look super glamour , parrucca bionda cortissima e vestito ...

Grande Fratello Vip 3 - Ilary Blasi lecca "Alfonso" (video) : Durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip 3 su Canale 5, Ilary Blasi gioca a "lecca la parola" e riconosce con la lingua la parola "Alfonso".prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Ilary Blasi lecca "Alfonso" (video) pubblicato su Gossipblog.it 26 novembre 2018 23:57.

Ilary BLASI/ Parrucca corta : il nuovo look sbarazzino conquista tutti! - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ILARY BLASI: ascolti più bassi di sempre per il Grande Fratello Vip ma il pubblico sembra aver solidarizzato con la conduttrice, è la sola a salvarsi

Francesco Monte favorito? Il retroscena che coinvolge Ilary Blasi : Ilary Blasi e Francesco Monte: lo scoop prima del Grande Fratello Vip Che Francesco Monte sia uno dei preferiti del team del Grande Fratello Vip 3 è ormai una voce che si sta susseguendo da giorni. Più volte infatti l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stato difeso sia da Ilary Blasi che da Alfonso Signorini in seguito a numerose polemiche che lo avevano coinvolto. Insomma, che Francesco sia quindi un protetto? Dagospia ha ...

Fabrizio Corona torna in carcere dopo la rissa con Ilary Blasi? : Corona contro Ilary Blasi: Fabrizio torna di nuovo in carcere? La Procura Generale di Milano ha chiesto in udienza ai giudici della Sorveglianza che venga revocato l’affidamento terapeutico a Fabrizio Corona e che torni in carcere per scontare il resto della pena. L’ex re dei paparazzi avrebbe violato, in più occasioni, le prescrizioni che gli sono state impartite nell’ambito dell’affidamento terapeutico concesso come ...

Processo Corona - il pg : "Torni in carcere". E fa proiettare in aula la rissa tv con Ilary Blasi al Grande Fratello : La tesi dell'accusa: "Troppe violazioni alle regole imposte dal tribunale di sorveglianza. Sconti in cella il resto della pena"

Fabrizio Corona - maglia di Totti e sfida a Ilary Blasi. Ira dei tifosi della Roma : «Non sei degno» : Fabrizio Corona e la maglia giallorossa della Roma numero 10 di Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé e (forse) a provocare la conduttrice del Grande Fratello...

