Il triste destino di Uozzap | da parente di Techetecheté a blobbone dei talk di La7

(Di martedì 27 novembre 2018)Era stato ribattezzato ilin salsa La7, ma dopo qualche mese si è trasformato in unaziendalista. Strano e sinceramenteildi, che avrebbe dovuto far dimenticare il precedente esperimento di Special Guest e valorizzare gli archivi della rete diretta da Andrea Salerno, ripescando dal suo passato con un occhio buttato anche sulla vecchia Tmc.Il fischio d’inizio c’era stato lo scorso 8 luglio. Chiaro riferimento all’applicazione per smartphone e via alla riproposizione di filmati passati, introdotti da finti dialoghi in chat che non strappavano sorrisi nemmeno a pagarli. Ad interessare era tuttavia il contenuto, il più delle volte limitato a interventi ironici in programmi non troppo datati, privi dell’effetto ‘come eravamo’ che tanta emozione genera nel pubblico.Ildi: dadi ...