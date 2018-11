Il ritorno di “El Niño” | nei prossimi mesi le temperature dell’Oceano Pacifico

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) Secondo una previsione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, sussiste un’elevata probabilità, il 75-80%, che neitorni il fenomeno “El Niño“, l’aumento dellesuperficiali dell’Oceanoche si verifica in genere neidi dicembre, gennaio e febbraio, con una frequenza che può variare tra i 2 e i 7 anni. Secondo l’OMM la quale “non si tratterà di un evento forte, come quello del 2015-2016“. Gli esperti hanno studiato lesuperficiali neltropicale, rilevando che “le precipitazioni previste neitra dicembre e febbraio sono compatibili con quelle normalmente associate a El Niño“. “Si tratta – si spiega in un report – di fluttuazioni periodiche dellesuperficiali nelequatoriale, associate a cambiamenti nella ...