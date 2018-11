Il Natale di una volta…anche oggi!

Aspettando il Natale con una maratona di film : Una lettera per sognare - Matrimonio sotto l’albero e Domeniche da Tiffany : A un mese dal Natale, una maratona speciale di film per tutta la famiglia al grido di “Aspettando il Natale”. L’iniziativa arriva da Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, che domani lancerà la prima maratona a tema natalizio a base di film per tutta la famiglia a partire dalle 14.00 quando ad andare in onda sarà Il film Una lettera per sognare. UNA lettera PER sognare E ...

Oroscopo di Natale : Scorpione fortunato in amore - bene il lavoro per il Leone : Il Natale si avvicina e in questo clima magico, anche lo Zodiaco è in gran fermento. Cosa ci riserva l'Oroscopo in questo periodo speciale? In particolare, come vivrà ciascun segno zodiacale questo Natale? In modo positivo o malinconico, con tanti progetti e viaggi o in famiglia? Tante sono le novità che l’Oroscopo di fine Dicembre riserva sotto l’albero, i Pianeti influiscono positivamente su alcuni segni, consigliando la via giusta. Buone le ...

Natale a Milano con i bambini - una mappa degli eventi da non perdere : Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci : un museo che affascinerà i bambini, ubicato all'interno di un monastero olivetano del '500, con un percorso espositivo del museo ...

Portofino isolata - in attesa di una strada : forse a Natale nuova passerella pedonale - : Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina irraggiungibile dallo scorso 30 ottobre dopo il crollo della provinciale 227 per le violente mareggiate che si sono abbattute sulla costa ligure. Per ...

Portofino è isolata - entro Natale una nuova passerella pedonale : Portofino è isolata, entro Natale una nuova passerella pedonale Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina irraggiungibile dallo scorso 30 ottobre dopo il crollo della provinciale 227 per le violente mareggiate che si sono abbattute sulla costa ligure. Per le auto l'obiettivo è riaprire l'accesso alla strada entro fine ...

Una Vita anticipazioni : SCANDALO per CELIA - ecco che succede a Natale : Che cosa succederà nella telenovela Una Vita nelle puntate in onda nel periodo natalizio? Scopriamo insieme quali colpi di scena contraddistingueranno il famoso quartiere di Acacias grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali della soap spagnola: CELIA avvolta dallo SCANDALO! Una volta scoperto che tutti i vicini erano complici dei domestici per l’umiliazione che ha subìto nella festività di San Paolino, Ursula ...

"Via libera al ddl anti-corruzione entro Natale". Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Il governo si schiera in Aula. Arriva anche il premier Giuseppe Conte. La manovra italiana è appena stata bocciata da dall'Ue e da Bruxelles piombano parole come fendenti: "La legge di bilancio avrà un impatto negativo". Eppure il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a brigare l'uno contro l'altro sul disegno di legge anti-corruzione. I grillini chiedono di sospendere la seduta perché la maggioranza ha bisogno di tempo ...

Babbo Natale arriva a Spello - a palazzo comunale la sua casa : Babbo Natale trascorrerà il ponte dell'Immacolata a Spello. La sua casa per l'occasione sarà nei suggestivi locali medievali, al piano terra del palazzo comunale, nella centralissima piazza del ...

'Natale a Padova - una città di stelle' : Le iniziative propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali ed eventi per i bambini per vivacizzare il periodo delle feste.

Terni e la polemica sulla recita di Natale - l'Imam tende una mano : 'Giusto farla' : Al Natale manca più di un mese, ma a Terni il dibattito su come celebrarlo a scuola è più che mai acceso. E non mancano i colpi di scena. Qualche giorno fa la professoressa Maria Elisabetta Mascio, direttrice scolastica della Scuola Elementare Anita Garibaldi, aveva annunciato la sua intenzione di annullare la tradizionale recita di Natale. La sua decisione aveva sollevato polemiche (e scatenato le ire dell''assessora leghista Valeria ...

MotoGP Awards – Marc Marquez si gode la vittoria e scherza : “vivo il mio sogno. Scriverò una lettera a Babbo Natale per…” : Ancora una volta è Marc Marquez a ritirare il trofeo più importante dei MotoGP Awards: lo spagnolo si gode il successo e festeggia sul palco Per il secondo anno di fila, nonostante la strenua resistenza di Andrea Dovizioso, è ancora Marc Marquez a trionfare alla fine della stagione. Lo spagnolo si laurea campione del Mondo, conquistando il 5 titolo in 6 anni di MotoGP. Lo spagnolo, premiato anche per le 7 poleposition in stagione, ha ...

Una città vestita a festa. La ruota panoramica - il planetario e le prime visite a Babbo Natale : Approfondimenti 'Finalmente un luogo per parlare di scienza'. Lorenzo Sestini inaugura il planetario 17 novembre 2018 città del Natale. planetario, Ice World e parate Disney: una mappa per scoprire tutte le attrazioni 17 novembre 2018 planetario al ...

Terni - annullata la recita di Natale in una scuola elementare : "Disturba le altre religioni" : "No alla recita di Natale perché disturba le diverse culture religiose presenti nell'istituto. Questa la decisione di una dirigente scolastica di Terni che ha vietato lo svolgimento di una iniziativa natalizia legata alla messa in scena di quadri viventi con protagonisti i bambini e a tema la nascita di Gesù". Valeria Alessandrini, assessore della Lega del comune di Terni, denuncia così la decisione di una scuola elementare di Terni.L"esponente ...

A Natale in Valtellina una montagna di burattini : ... Villa di Tirano, Teglio, Castione Andevenno e Piateda al 3 Gennaio, con una serie di eventi e spettacoli pomeridiani e non che vedrà protagonisti burattini, figure e oggetti animati, saltimbanco col ...