Il Napoli ha il quinto monte stipendi medio in Serie A (3 milioni di euro per giocatore)

(Di martedì 27 novembre 2018) L’indagine internazionale GliinA e nel mondo del calcio e dello sport. Ieri è stata resa nota l’indagine “Global Sports Salary Survey 2018”, che ha analizzato glimedi di tutti i grandi club, ma ha svolto anche studi per conto delle leghe nazionali. Secondo i dati raccolti, laA arriva a distribuire circa 940diin salari ai suoi calciatori. La cifra media è di poco superiore a 1.7didi, in aumento del 16% rispetto alla stagione scorsa. Ilsi colloca alposto della graduatoria relativa allaA. Sotto, il grafico tratto da Calcio&Finanza:Ilsegue in classifica Juventus, Inter, Milan e Roma, staccando però di molto la sesta società (la Lazio). In ogni caso, la seconda posizione dello scorso anno e di quest’anno sono in netto overperforming rispetto all’esposizione di ...