Il governo tratta ancora Reddito subito per decreto ma arriverà a metà 2019 

Manovra - il governo tratta sul taglio del deficit : L'apertura del governo sulla possibilità di ridurre il deficit piace ai mercati: lo spread cala e Piazza Affari cresce. Ma non allenta le tensioni nel governo. Perché dalle aperture, bisogna passare ...

Prodi : “Il governo tratta con l’Ue? Meglio - questa commedia è stata una tragedia per noi” : "Il mio giudizio è molto semplice: è finito il periodo degli insulti e si comincia a parlare. Se Salvini ha detto che non ci si impiccherà ai numeri allora un accordo potrebbe essere possibile, poi se si troverà un accordo questo non lo so. È cominciato il processo, ma serve tempo", ha dichiarato Romano Prodi, aggiungendo: "Abbiamo fatto mesi di commedia che è stata una tragedia per la nostra immagine e anche per il nostro portafoglio".Continua ...

Manovra - governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa : Manovra, governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa Dopo i toni incendiari e gli scambi d’accuse, è giunto il momento della trattativa fra Italia e Unione Europea dopo la bocciatura della Manovra e la prospettiva della procedura d’infrazione. Ha iniziato a parlare con toni più concilianti Di Maio, nelle ultime ore gli è andato a ruota anche Matteo Salvini. “Il 2,4% del rapporto deficit/Pil non è intoccabile” – dice chiaramente il ...

governo-Ue trattano sul deficit : Quota 100 e Reddito di cittadinanza rinviati? : Non ci si attacca ai decimali adesso. A dirlo è il più deciso dei falchi del Governo Lega – 5 stelle, che dopo l’incontro Conte-Junker a Bruxelles sulla Manovra 2019, sembra aprire uno spiraglio di trattativa. Matteo Salvini, intervistato dall’Adnkronos ha infatti pronunciato queste parole: “Penso nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di ...

Il governo è pronto a trattare con Bruxelles : stasera vertice sulla manovra a Palazzo Chigi : Il governo sembra essere disposto a trattare con la Commissione europea e questa sera, al vertice sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insieme al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, discuteranno delle misure da limare e delle proposte da avanzare a Bruxelles.Continua a leggere

Il governo apre alla trattativa Ue Salvini : non ci fissiamo sui decimali : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa sulla manovra. E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali. Ad aprire le danze è Matteo Salvini. «Penso nessuno sia ...

Trattato Ue-Canada - il governo rispetti le promesse e bocci la ratifica del Ceta : di Monica Di Sisto* bocciare la ratifica del Trattato di liberalizzazione commerciale EU-Canada, il Ceta, in Parlamento italiano, prima che le Elezioni europee entrino nel vivo. E’ la richiesta fatta al governo Conte dalla nostra Campagna Stop TTIP/Ceta Italia, con un intenso TweetStorm, che ha scalato i trend topic nazionali e con un mailbombing che andrà avanti fino a domenica 25 novembre. Una richiesta che si basa sugli impegni pre-elettorali ...

governo diviso sulla manovra : trattare o andare allo scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

Italia-Ue - procedura al via ma il governo tratta fino a gennaio : Malgrado le mani tese, la promesse di restare ben al di sotto del 2,4% e la buona volontà, i margini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del ...

