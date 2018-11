Il governo potrebbe cambiare la manovra

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Potrebbero esserci i sintomi di una crisi di governo dietro la manifestazione leghista : Nel vorticoso proseguo della surreale e dicotomica compagine governativa giallo-verde, la manifestazione romana dell'8 dicembre in Piazza del Popolo, promossa da Matteo Salvini per contestare le politiche europee che minacciano di sanzionare l'Italia per il tanto acclamato quanto vituperato sforamento del deficit, disillude le aspettative del Premier Conte, proteso a percorrere la via conciliante con le istituzioni comunitarie e, al tempo ...

governo - potrebbe cambiare volto : via Toninelli - Trenta e Grillo : Il Governo del cambiamento sarebbe sull'orlo di un rimpasto, tutto in salsa 5 Stelle. Tra le motivazioni di un provvedimento in tal senso, ci sarebbe anche il confronto interno con la Lega, perché stando ai sondaggi, da quando è stato sottoscrito il contratto per il Governo del cambiamento, i consensi per il partito di Salvini eletto con il 17% dei voti avrebbero superato il 30%, maggiori dunque rispetto al Movimento. Sarebbero tre i ministri in ...

Stati Uniti-Afghanistan : Washington potrebbe chiedere al governo afgano di sospendere le elezioni : Il conflitto in Afghanistan ha tormentato tre presidenti statunitensi e la mossa sarebbe il segno dell'urgenza dell'amministrazione Trump di una svolta politica concreta. Alcuni funzionari temono ...

La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e "a causa" del debito fatto dal governo Gentiloni) : La Commissione Europea affila le armi e si prepara a usare il pugno duro nei confronti dell'Italia se le sue richieste di riscrivere un nuovo Documento Programmatico di Bilancio, come il Governo Conte ha lasciato intendere, non verranno accolte. Pronta, alle brutte, anche ad assumere un'altra decisione che non ha precedenti in Ue, dopo il respingimento del Dpb: l'apertura di una procedura di infrazione in tempi rapidi, già nelle prossime ...

Sulla Tav il governo prende tempo. Da novembre la pubblicazione del report costi-benefici potrebbe slittare a fine anno : Si sente ancora il fumo delle bandiere del Movimento 5 Stelle bruciate in Puglia da ex attivisti, quando a Torino il volto storico del Movimento No Tav Alberto Perino, un tempo vicino al mondo pentastellato, sferra il colpo contro il partito di Luigi Di Maio: "Se il governo dice Sì al Tav continuiamo Sulla nostra strada, sono 29 anni che ci battiamo". I grillini, da sempre contrari alle grandi opere, si sentono accerchiati. Da un lato ...

ANALISI - Italia - campanello allarme titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Il governo annuncia sconti sulla Rc auto al Sud nella manovra. Ma i prezzi potrebbero aumentare al Nord : Tra le tante misure annunciate dal governo nell'ambito della manovra c'è anche uno sconto sulla Rc auto al Sud. Una misura che certo non farà piacere alle compagnie assicurative, che attendono ancora di sapere in che modo l'esecutivo intende raggiungere questo risultato.A fare chiarezza, scrive il Sole24ore, ci penserà il cosiddetto decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. All'interno dovrebbero esserci ...

La manovra potrebbe interrompere la luna di miele tra governo e Paese : , fonte: studio @CommunityMR per @LaStampa , pic.twitter.com/srnf3X1I3F - YouTrend, @you_trend, 9 ottobre 2018 E che l'economia sia un argomento delicato per gli italiani lo conferma un articolato ...