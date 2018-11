Il Giappone vuole acquistare centocinquanta caccia americani

Prodi vuole frontiere aperte : 'Persino il Giappone ha detto si' - ma attacca Ue e Macron : Romano Prodi è una delle figure politiche italiane che ha creduto di più nell'Europa unita e nella moneta unica. Difficile immaginare che possa avere un pensiero anti-europeista, ma la sua ultima uscita fa riflettere. La sua lectio magistralis all'Ambrosianeum di Milano su 'L'Europa in un mondo globale è stata l'occasione per esporre il proprio pensiero su un sistema che, probabilmente, non è quello che si sarebbe immaginato una ventina d'anni ...

Prodi vuole frontiere aperte : 'Persino il Giappone ha detto si' - ma attacca Ue e Macron : Romano Prodi è una delle figure politiche italiane che ha creduto di più nell'Europa unita e nella moneta unica. Difficile immaginare che possa avere un pensiero anti-europeista, ma la sua ultima uscita fa riflettere. La sua lectio magistralis all'Ambrosianeum di Milano su 'L'Europa in un mondo globale" è stata l'occasione per esporre il proprio pensiero su un sistema che, probabilmente, non è quello che si sarebbe immaginato una ventina d'anni ...

MotoGp – Iannone soddisfatto in qualifica - Andrea ‘ci tiene’ in Giappone : “la Suzuki qui vuole fare bella figura” : Andrea Iannone commenta le sue qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota italiano della Suzuki partirà dalla quinta posizione in griglia Le qualifiche sul circuito di Motegi hanno premiato la velocità di Andrea Dovizioso, che nonostante non sia avvezzo come i suoi avversari alla pole position, è riuscito a prendersi la prima posizione sul circuito Giapponese su cui domenica si correrà il Gp di Giappone. La prossima gara rappresenta il ...

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis dell’anno scorso - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

Fukushima - l'inchiesta choc : «Il Giappone vuole svuotare l'acqua radioattiva nell'Oceano» : I ministeri dell'Economia, del Commercio e dell'Industria avrebbero tenuto audizioni pubbliche a Tokyo e Fukushima durante le quali residenti locali e pescatori hanno protestato contro il piano. ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...