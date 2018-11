“Il futuro dopo Lenin” | nel libro del collettivo Volna Mare | la Transnistria come non la

Fiorentina - Milenkovic : “Il mio futuro? Ho un contratto lungo - felice di essere qui” : Nikola Milenkovic, ex giocatore del Partizan Belgrado, ora in forza alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Fiorentina, l’infortunio di Pezzella —> tutti i dettagli Il giocatore, reduce da un ottimo avvio di mercato che lo ha messo al centro del calciomercato, ha parlato proprio di queste ultime voci […] L'articolo Fiorentina, Milenkovic: “Il mio futuro? Ho un ...

Presto cambieranno le Unità di Misura : ecco “Il futuro prossimo dei pesi e delle misure” : È tempo di decidere il futuro del sistema di Misura più usato in tutto il mondo. Dopo decenni di studi e di esperimenti gli scienziati sono pronti per una revisione epocale del Sistema Internazionale delle Unità di Misura. Spetta ora alla ventiseiesima Conferenza Generale dei pesi e delle Misure, riunita a Versailles dal 13 al 16 novembre 2018, sancire il passaggio alla nuova era. Il Sistema Internazionale è l’erede del Sistema Metrico Decimale ...

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Università - Fico al Politecnico di Milano : “Il governo deve investire di più. Qui si costruisce il futuro” : “In base a dove investe maggiormente un Paese si determina in che direzione quel Paese crescerà. Nelle Università, soprattutto nelle Università pubbliche, si discute e si segna il dibattito pubblico giovanile. deve continuare ad essere così e deve esserci maggiore cooperazione con le istituzioni. Lo Stato non sta investendo abbastanza nell’istruzione, nella formazione, nella ricerca e nelle Università pubbliche. Bisogna investire di ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “Il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...

Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Moggi : “Il futuro di Dybala è già deciso. Per il dopo Marotta…” : dopo l’addio di Marotta alla Juventus in veste di amministratore delegato, ha detto la sua Luciano Moggi. L’ex Juve ha parlato ai microfoni di “Calciomercato.it” analizzando la situazione dei bianconeri per il post Marotta. “Dybala non andrà via, resterà a Torino al 100%” Sul post Marotta: “Come in tutte le cose, anche nel CDA di […] L'articolo Moggi: “Il futuro di Dybala è già deciso. Per il dopo ...