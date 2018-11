optimaitalia

: Il finale di Riverdale 2 su Premium anticipa una terza stagione shock, trama 27 novembre - _diana87 : Il finale di Riverdale 2 su Premium anticipa una terza stagione shock, trama 27 novembre - OptiMagazine : Il finale di #Riverdale 2 su Premium anticipa una terza stagione shock, trama #27novembre - EstoycontigoGN : Un minuto di silenzio per me che ho semplicemente finito la prima stagione e sono ancora sconvolta per il finale. #Riverdale -

(Di martedì 27 novembre 2018)Ildi2 surimetterà tutto in gioco? Stasera, 27, andrà in onda l'ultimo episodio della secondache chiuderà letteralmente un cerchio. Nel video promo, scopriremo il destino di Jughead che, dopo lo scorso episodio, rischia seriamente di morire - anche se nel trailer, Betty, Archie e Veronica si trovano davanti a una tomba. Inoltre, la giovane Lodge è determinata a sconfiggere suo padre, una volta per tutte, ma i suoi sforzi non saranno sufficienti: infatti, un colpo di scena a fine episodio, lascerà tutti a bocca aperta. Anche Archie è pronto a scagliarsi contro Hiram, ma non sa cosa lui gli ha riservato.Betty, che in questal'abbiamo vista tormentata dai suoi demoni interiori, affronterà finalmente suo padre, cercando di scrollarsi di dosso la sua ombra. Nel promo, la bionda gli dice: "Non sono come te", e in tutta risposta Hal ...