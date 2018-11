Il dl sicurezza incassa la fiducia | stretta sui permessi | nasce il reato di

Dl sicurezza - il governo incassa la fiducia alla Camera : è legge con 336 sì e 249 no : Il governo incassa la fiducia alla Camera sul Decreto Sicurezza , uno dei capisaldi del programma che la lega aveva portato a Palazzo Chigi. Il voto ha visto 336 sì, 249 no e zero astenuti . '...

