Il dl sicurezza incassa la fiducia alla Camera con 336 voti

Dl sicurezza - il governo incassa la fiducia : Il dl Sicurezza incassa la fiducia (anche) della Camera. In attesa del voto finale, dunque, il governo (e soprattutto Salvini) può tirare un sospiro di sollievo dopo le tensioni di questi giorni e il timore di franchi tiratori grillini.Il pacchetto di norme sull'immigrazione e la Sicurezza aveva già richiesto il ricorso alla fiducia in Senato e oggi l'esecutivo, per voce del ministro per i rapporto con il Parlamento Riccardo Fraccaro, ha ...