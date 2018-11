huffingtonpost

: La #moneta unica aiuta tutti: le #imprese, di cui riduce i costi, le famiglie e, in generale, la società nel suo co… - bancaditalia : La #moneta unica aiuta tutti: le #imprese, di cui riduce i costi, le famiglie e, in generale, la società nel suo co… - LNaccarati : RT @HuffPostItalia: Il Dg di Bankitalia: 'Con lo spread alto il rischio di default non è più nullo' - giovcusumano : RT @_FrancescoLuna: Ma infatti il problema non era il pade della Boschi. Il problema era la figlia che, da ministro e braccio destro del pr… -

(Di martedì 27 novembre 2018) "I differenziali di rendimento fra titoli pubblici di Paesi dell'area prima della crisi erano molto contenuti. Ora il maggior rendimento richiesto da chi acquista titoli di alcuni Stati non è che la copertura daldi 'fallimento' di uno Stato o addirittura di rottura dell'euro. Unmolto piccolo, naturalmente, ma non piùo quasicome in passato". Così Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, intervenendo al congresso nazionale della Fisac Cgil."Per oltre dieci anni l'euro -sottolinea Rossi- dispiegò vantaggi economici per tutti, soprattutto grazie alla forte riduzione dell'inflazione e dei tassi d'interesse in tutta l'area. L'integrazione dei sistemi produttivi nazionali ne trasse nuovo impulso" ma "la crisi cosiddetta dei debiti sovrani ha ora complicato le cose. Da otto anni a questa parte ...