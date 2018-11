Il comparto media dell' Italia in territorio positivo | +1 | 38% | | giornata euforica per

Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia - -1 - 19% - - scambi al ribasso per il Sole 24 Ore : L' Indice media italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.721,93, in calo dell'1,19%, ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 55% - - netto calo registrato da Mediaset : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha chiuso la giornata a quota 10.708,22 con una perdita di 168,13 punti ...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -1 - 92% - - giornata da dimenticare per Poligrafici : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto la giornata a quota 10.842,66 con una perdita di 209,01 punti ...

Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia - +0 - 03% - - giornata euforica per RCS : Seduta invariata per l' indice media italiano , mentre l' EURO STOXX media scambia in leggero rialzo. Il settore Entertainment & media ha iniziato a trattare a 10.879,95, con una variazione di soli 2,...

Il comparto media dell'Italia prosegue la serie di sette rialzi consecutivi - +0 - 91% - : Scambi in rialzo per il Comparto media dell'Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX media . L' indice media italiano ha aperto a 10.817,94, in aumento di 98,14 punti ...

Vola il comparto media dell'Italia - +1 - 68% - : In primo piano Mondo TV , che mostra un forte aumento del 2,97%. Decolla Poligrafici , con un importante progresso del 2,89%.

Vola il comparto media dell'Italia - +1 - 68% - : Preme sull'acceleratore l' indice media italiano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo l' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a quota 10.430,76 con un salto di 175,33 ...

Effervescente il comparto media dell'Italia - +1 - 51% - - exploit di Italiaonline : Slancio per l' indice media italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media avvia a quota 10.306,94 con un miglioramento di ...

Il comparto media dell'Italia chiude in alto - +3 - 11% - : Si muove a passi da gigante l' indice media italiano che fa anche meglio dell' EURO STOXX media , con un guadagno di 307,38 punti, archiviando la giornata a quota 10.203,8. L' indice del settore media ...

Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia - -0 - 10% - : Seduta invariata per l' indice media italiano , mentre l' EURO STOXX media scambia in leggero rialzo. Il settore Entertainment & media ha iniziato a trattare a 10.319,51, con una variazione di soli 10,...

Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia - -2 - 42% - - flessione scomposta per Triboo : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto la giornata a quota 10.681,04 con una perdita di 258,99 punti ...

Il comparto media dell'Italia marcia in positivo - +1% - - notevole balzo in avanti per Mediaset : L' Indice media italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.788,87, e si è poi portato a ...

Rialzo controllato per il comparto media dell'Italia - +0 - 45% - : Senza grandi spunti rialzisti il settore Entertainment & media , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX media , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia media ...

Andamento piatto per il comparto media dell'Italia - -0 - 07% - : Consolida le basi precedenti il settore Entertainment & media . In moderato rialzo, invece, l' EURO STOXX media . Il FTSE Italia media ha aperto a quota 10.639,6, con un movimento di appena 7,33 punti ...