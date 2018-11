Il ciclismo non è utopia o forse sì Corse e rincorse di Bidon

ciclismo - la Rai potrebbe non trasmettere il Giro d’Italia e molte altre corse : Mentre i corridori stanno ricominciando a pedalare e a pianificare i programmi in vista della prossima stagione, sul Ciclismo italiano si stanno addensando nuove nubi. Tutte le più importanti corse del nostro paese, a cominciare dal Giro d’Italia, potrebbero non essere più trasmesse dalla Rai. Il contratto tra RCS Sport, la società organizzatrice della corsa rosa e di quasi tutte le più importanti gare italiane, e la tv di Stato è scaduto al ...

ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni : “Chi non lo vorrebbe?” : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a ...

ciclismo - Alejandro Valverde : ‘Non sono mai risultato positivo’ : A 38 anni, dopo una lunghissima carriera e tante vicissitudini, Alejandro Valverde [VIDEO]ha raggiunto il traguardo sognato da una vita, il titolo iridato. La vittoria ai Mondiali di Innsbruck ha riaperto la discussione sul passato ormai lontano del campione spagnolo, il coinvolgimento nell’Operacion Puerto e la squalifica di due anni per doping. Anche nell’ultima uscita di questo 2018, l’esibizione del Criterium di Saitama, Valverde è dovuto ...

ciclismo - la frecciata di Alejandro Valverde al Tour de France : ‘Non mi diverte’ : Per Alejandro Valverde la pausa dall’attivita' agonistica sta passando tra molteplici eventi, interviste e premiazioni. Il titolo iridato conquistato un mese fa dopo un inmento infinito durato tutta una carriera, ha rimesso più che mai al centro dell’attenzione il fuoriclasse murciano. Valverde ha partecipato nei giorni scorsi al primo ritiro pre-stagionale della Movistar a Pamplona, ha ricevuto il Velo d’Or, il premio che è una sorta di Pallone ...

ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : il quartetto femminile non tradisce mai : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dalla Francia ci si è spostati verso il Canada, precisamente in quel di Milton. Non al completo tante delle nazionali migliori, a partire dall’Italia che ha lasciato a casa diversi dei suoi talenti migliori (a partire da coloro che hanno partecipato anche alla stagione su strada, che si sono presi un meritato periodo di riposo). A non tradire mai però è il quartetto di ...

ciclismo - a tutto Martinelli : “Tour 2019 adatto a Nibali - ma credo opti per il Giro. Aru? Non so cosa gli sia successo” : Giuseppe Martinelli ha parlato della prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi che Nibali e Aru dovranno cercare di raggiungere Cinque Giri, due Tour de France e una Vuelta di Spagna. Non si può dire che Giuseppe Martinelli abbia vinto poco, anche se ancora tutto ciò non gli basta. La passione per il Ciclismo è così forte da tenerlo ancorato all’ammiraglia dell’Astana, pronto per nuove sfide e nuove battaglie. Gian ...

ciclismo - Fernando Gaviria : ‘Non cambia la voglia di raggiungere grandi traguardi’ : La scossa ad un ciclomercato che sembrava ormai tranquillamente avviato alla conclusione senza colpi ad effetto l’ha data la UAE Team Emirates. La squadra di Giuseppe Saronni è riuscita a strappare Fernando Gaviria alla Quickstep [VIDEO] nonostante il velocista colombiano fosse legato alla squadra belga da un contratto valido anche per la prossima stagione. Le difficolta' per reperire nuovi sponsor e le incertezze per il futuro a lungo termine ...

Floyd Landis : 'Le prove dimostrano che il ciclismo non è più pulito di prima' : Il mondo del ciclismo sta per ritrovare una vecchia conoscenza tanto chiacchierata. Nella prossima stagione tornera' sulle scene Floyd Landis, l'americano gia' gregario di Lance Armstrong, cancellato anche lui dall'albo d'oro del Tour de France per doping. L'ex atleta ha rilevato una piccola squadra che rischiava la chiusura, di cui sara' proprietario e anche main-sponsor con la sua azienda che commercializza prodotti derivati dalla ...

ciclismo - se i giovani italiani non riescono ad emergere tra i protagonisti. Fabbro - Ciccone - Ravasi e tanti altri. Che fatica il World Tour… : Da sempre il passaggio da under 23 a professionisti ha rappresentato nel Ciclismo su strada uno scoglio durissimo da scavalcare. Solo i veri e propri fenomeni sono riusciti a non sentire il distacco, per altri c’è stato bisogno di qualche stagione di ambientamento tra i grandi per poter iniziare ad emergere. L’esempio più lampante può essere quello di Matej Mohoric: lo sloveno, ora alla Bahrain-Merida, dopo aver dominato nelle ...

ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale ...

ciclismo – La delusione dei Mondiali non frena Nibali : lo Squalo torna in gara sabato : Vincenzo Nibali non ha intenzione di fermarsi: qualche giorno di riposo dopo i Mondiali e si torna a gareggiare. Lo Squalo sabato al Giro dell’Emilia Sono passati solo pochi giorni ancora dalla gara di domenica ai Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck, ma i campioni delle due ruote non hanno intenzione di fermarsi. Tante ancora le corse in programma fino alla fine della stagione 2018 di Ciclismo. Nonostante la delusione per il ...

ciclismo - Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi : “Voglio correre fino a Tokyo 2020” : Ieri Alejandro Valverde ha centrato finalmente il suo grande obiettivo, conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo. Il murciano, a 38 anni, avrebbe potuto chiudere così la carriera, lasciando a tutti i suoi tifosi l’immagine della vittoria più bella. Ma non sarà così, perché El Imbatido non ha intenzione di ritirarsi ed è pronto ad essere ancora protagonista nelle prossime stagioni. Lo spagnolo infatti punta ad arrivare alle Olimpiadi ...

ciclismo - Davide Cassani : “Non abbiamo sbagliato niente - Moscon ha corso da vincente. In primavera andrò a vedere il percorso di Tokyo 2020” : Il giorno dopo non è troppo amaro per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo, che vede della luce al termine della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che ha visto il trionfo di Alejandro Valverde e una buona squadra tricolore piazzare Gianni Moscon in quinta posizione. Il podio ancora una volta però è mancato, così come il sogno iridato che è lontano ormai 10 anni, quando Alessandro Ballan si impose a ...