Il caso McCarrick mette nei guai il cardinale Sean O' Malley

(Di martedì 27 novembre 2018) Ildi Boston,è stato escluso dal Papa, venerdì scorso, dalla partecipazione al Comitato organizzatore dell'Assemblea di tutti i presidenti delle Conferenze episcopali mondiali che a febbraio (dal 21 al 24) dovrà decidere una volta per tutte il da farsi sulla pedofilia del clero. Il termine di un anno, il 2018, funestato dal riesplodere dei casi in tutto il mondo.Al suo posto un altroamericano Blase Cupich (Chicago) e un altro componente del C9 (il Consiglio della Corona di Francesco), ilindiano, Oswald Gracias, mentre per la pontificia Commissione di tutela dei minori, presieduta da O', sarà presente il padre gesuita della Gregoriana Hans Zollner. Ieri O'ha sentito la necessità di dire pubblicamente che "è e resta un uomo di Francesco", resta presidente della Commissione pontificia ...