Il calcio a misura di piede

calcio D Il Cassino batte di misura il Budoni e risale in classifica : Vittoria di misura del Cassino , che allo stadio Salveti batte 1-0 il Budoni nel turno infrasettimanale , 8a giornata, del girone G di serie D. Decisiva la rete del bomber Marcheggiani al 33 del primo ...

La Rustica (calcio - Prom.) - vittoria di misura in Coppa. Maxim : «Potevamo gestire meglio» : Roma – Il La Rustica ha immediatamente riscattato il primo k.o. stagionale (lo 0-1 interno di domenica scorsa contro il De Rossi in campionato) e ha superato per 3-2 il forte Fiumicino nell’andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Sul campo di casa, i ragazzi di mister Daniele Paolini hanno giocato una splendida prima frazione (chiusa sul 3-0), salvo poi “sedersi” nel secondo tempo e subire la parziale rimonta dei tirrenici. «C’è più ...