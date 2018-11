Il 30 novembre la Campagna Bastalternanza porterà al Miur la propria protesta

Giornata mondiale della BPCO : il 21 novembre parte Spirotrain - la campagna di informazione e prevenzione : Non perdere il Treno del respiro! Con questo slogan il 21 novembre prossimo parte Spirotrain – la prevenzione del respiro corre veloce, l’originale campagna di sensibilizzazione sanitaria sulla salute del respiro voluta da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, in occasione della Giornata mondiale della BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). L’iniziativa, che “parte” nel vero senso della parola, coinvolgerà infatti le ...

Call of Duty Black Ops 4 doveva avere una campagna co-op - le indiscrezioni al 12 novembre : È ormai passato quasi un mese da quando Call of Duty Black Ops 4 ha fatto il suo esordio ufficiale sulla scena videoludica, e numerose sono le voci che si sono susseguite a ridosso della sua uscita in merito a quelli che sarebbero dovuti essere i contenuti effettivi del gioco. Una delle cose che più ha colpito del nuovo capitolo dello sparatutto di Treyarch è stata senza dubbio l'assenza di una qualsivoglia campagna per giocatore singolo nostro ...

Chi è stato colpito da Anonymous Italia nella campagna del 5 novembre : (Immagine: Anonymous) Anonymous Italia, LulzSec Ita e Antisec si preparano a chiudere oggi la settimana di campagna di attacchi e diffusione di dati e informazioni di istituzioni pubbliche avviata lo scorso 29 ottobre e che culmina il 5 novembre, in corrispondenza della ricorrenza della Congiura delle polveri del 1605. Ossia il complotto sventato ai danni del re d’Inghilterra Giacomo I, a cui partecipò il Guy Fawkes diventato icona ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Irlanda-Italia 54-7. Unica meta azzurra di Campagnaro : Severissima lezione impartita dall’Irlanda all’Italia del Rugby in quel di Chicago: i detentori del Sei Nazioni asfaltano gli azzurri nella ripresa e vincono per 54-7 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 14-7. Alla fine saranno otto le mete dei Verdi, mentre l’unico lampo azzurro è firmato da capitan Campagnaro al tramonto dei primi quaranta minuti. Nel primo tempo la pressione irlandese porta subito i frutti sperati ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : parla Michele Campagnaro. Il capitano azzurro : “Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore sul campo” : A 24 ore dalla sfida contro l’Irlanda in programma domani a Chicago alle ore 21 italiane per l’Italia del Rugby ha parlato nella conferenza stampa della vigilia il nuovo capitano della Nazionale, Michele Campagnaro, che domani indosserà per la prima volta i gradi per la nostra selezione. Per lui sarà la 35ma presenza in azzurro: “Sarà una sfida di certo avvincente e con tante incognite. Entrambe le squadre hanno a disposizione ...

Visite ginecologiche gratuite fino al 15 novembre. La campagna di MioDottore : Per questo all'interno del mese dedicato alla lotta al tumore al seno , MioDottore , piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di Visite mediche, ha deciso di ...

Influenza : in Veneto dal 5 novembre parte la campagna vaccinale (3) : (AdnKronos) - E’ previsto, inoltre, che la vaccinazione antInfluenzale sia offerta attivamente e gratuitamente, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori particolarmente esposti per l’attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività. Le persone non appartenenti a catego

Influenza : in Veneto dal 5 novembre parte la campagna vaccinale (2) : (AdnKronos) - Già dal 15 ottobre, è attivo il sistema di sorveglianza denominato InfluNet, che si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di Medicina Generale (MMG) e di Pediatri di Libera scelta (PLS), reclutati dalle varie Regioni, compresa la Regione Veneto, che segnalano i cas

Influenza : in Veneto dal 5 novembre parte la campagna vaccinale : Venezia, 19 ott. (AdnKronos) - Prenderà avvio nella settimana tra il 5 e il 10 novembre la campagna antInfluenzale 2018-2019 gestita dalla Regione Veneto attraverso le Ullss territoriali e la rete dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. La data è stata definita sulla base de