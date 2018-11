Ikea ritira il tavolo da pranzo Glivarp | ' Un rischio per chi lo ha acquistato'

Ikea ritira dal mercato il tavolo GLIVARP. C’è il rischio che la prolunga si distacchi dal mobile : Gli acquirenti sono invitati a restituirlo per avere un rimborso o lo scambio con un prodotto analogo. Non è necessario portare nessun certificato d'acquisto.Continua a leggere

Ikea - ritirata dal mercato lampada da soffitto : "C'è il rischio che cada" : Se avete una lampada da soffitto Ikea Calypso, riportatela in negozio. "C'è il rischio che il paralume cada". Questo è quanto ha annunciato la nota catena svedese di mobili low cost dopo la segnalazione di un cliente austriaco. Secondo quanto riportato dall'uomo, la lampada si sarebbe staccata dal soffitto ed è andata in frantumi. Il pericolo però non rigurda tutte le plafoniere Calypso, ma solamente quelle di un determinato lotto, ovvero, ...