IEG - Italian Exhibition Group | via libera di Borsa Italiana alla quotazione

L’assistente Samsung Bixby 3.0 parlerà italiano? Destino intrecciato con lo smartphone pIEGhevole : Non è imminente ma è in piena fase di sviluppo l'assistente Samsung Bixby 3.0. La naturale evoluzione del segretario virtuale sta procedendo con il giusto ritmo: a confermarlo è stato il vice-presidente dell'azienda asiatica, Eui-Suk Chung che ricopre anche il ruolo di responsabile del reparto sviluppo della tanto chiacchierata funzione. In molti si chiedono quando Bixby 3.0 parlerà italiano. Dal suo lancio, l'assistente vocale continua ad ...

Serie tv prequel di Star Wars Rogue One con DIEGo Luna su Disney+ - lo streaming Disney (con già sito italiano) : Il CEO Disney Bob Iger ha parlato del futuro della società a un incontro con gli investitori concentrandosi principalmente sulla tanto attesa e chiacchierata piattaforma di streaming che da oggi in poi chiameremo semplicemente Disney+ e non "streaming Disney".La piattaforma Disney+ arriverà verso la fine del 2019 e Iger ha confermato i piani per un investimento globale e non solo pensato per gli Stati Uniti, anche se non ha rivelato tutti ...

Solo un giornalista-analista di esteri poteva spIEGare bene il populismo italiano : E si potrebbe continuare con fior di costituzionalisti, filosofi e giornalisti di ogni tendenza politica e culturale, di destra e di sinistra, progressisti e conservatori, moderati e radicali, perché ...

I calciatori italiani all’estero : DIEGo Fabbrini - ex di Empoli e Udinese : Diego Fabbrini è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, debutta in prima squadra e in Serie B il 21 agosto 2009, a 19 anni, nella partita in casa contro il Piacenza (2-0), subentrando nel corso dell’incontro a Francesco Lodi. Il 6 marzo 2010 realizza il suo primo gol nella sconfitta esterna contro il Cittadella (2-1). Alla sua prima stagione da professionista colleziona 30 presenze in campionato. Il 31 agosto 2010 ...

Lo SpIEGel ci attacca : "Ecco il ricatto italiano" : Ancora una volta lo Spiegel mette nel mirino l'Italia. Questa volta il settimanale tedesco accusa in modo esplicito il nostro Paese di aver posto un ricatto a tutta l'Europa con la manovra varata dall'...

[Intervista] Il consulente finanziario : vi spIEGo perché i risparmiatori dovrebbero evitare i titoli di Stato italiani : Per esempio quelli del listino Ftse Italia Star, dove sono quotate aziende piccole ma molto più rappresentative della vera economia italiana rispetto a quelle del listino principale. Per diversi anni,...

Draghi duro : 'La Bce non si pIEGherà alle esigenze italiane. Lo spread danneggia il credito' : Il presidente definisce l'Italia elemento di incertezza per lo scenario economico europeo, come la Brexit e la guerra commerciale e avverte: 'La Banca centrale non finanzia il deficit'. Ma poi si ...

LIZ : Before the Plague - lo sviluppo del survival horror VR italiano spIEGato alla Milan Games Week : alla Milan GamesWeek in area Indie abbiamo incontrato Paola Pasini di Twin Wolves Studio, giovane realtà che ha fondato nel 2017 insieme a Luca Guareschi; mossi dall’amore per il cinema e i videgiochi, lo staff di Twin Wolves cerca di unire entrambi i mondi nella creazione di esperienze uniche, come il loro primo lavoro in Vr: “LIZ: Before the Plague“. Liz, la protagonista del gioco è una poliziotta che viene chiamata da una ...

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spIEGazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...

Le Monde : "Bruxelles teme lo scontro con Roma. Alcuni contano sui mercati per pIEGare gli italiani" : "Bruxelles teme uno scontro con l'Italia" titola su tutta la prima pagina il quotidiano Le Monde, spiegando che "se mantiene un deficit del 2,4% del Pil, Bruxelles dovrà 'chiedere spiegazioni' al governo di Giuseppe Conte. Nel caso di rifiuto, gli europei possono teoricamente reclamare un nuovo progetto di bilancio, un'eventualità che finora non si è mai verificata. Alcuni, a Bruxelles, contano sui mercati per far piegare ...

I 54 km che spIEGano la crisi italiana : C’è uno spread che si vede, e che da tempo fa tremare le gambe a tutti coloro che ogni giorno devono decidere se investire o no nel nostro paese, e c’è uno spread che invece non si vede e che pur essendo poco visibile mette i brividi più di un rendimento di un titolo di stato. Il primo spread è quel

Dieci cose che non sapevi sugli italiani spIEGate con l'ironia dei The Jackal : «Lo sapevi? Il 41% degli italiani usa Internet per cercare informazioni mediche e il 100% di questi pensa che gli restino 3 giorni di vita». I videomaker napoletani The Jackal commentano a modo loro ...

Di Battista : “Manovra di sinistra - pronto ad andarla a spIEGare nelle piazze italiane” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, parla della manovra definendola la più "di sinistra degli ultimi 30 anni". E attacca i burocrati europei, definiti "schiavi dell'alcol", annunciando di essere pronto ad andare nelle piazze italiane a spiegare la manovra, se sarà necessario.Continua a leggere