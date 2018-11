I rischi della politica delle identità e la differenza con il movimento per i diritti

Matteo Salvini - depositata la querela contro l'ex tesoriere della Lega Belsito : cosa rischia ora : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha querelato l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito , imputato per appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo, per il presunto uso ...

Napoli - l’ex vice di Ancelotti sul turnover : “Si rischia di modificare le caratteristiche della squadra” : Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha commentato lo 0-0 del Napoli col Chievo, che ha aumentato il distacco dalla Juventus capolista. In particolare, si è soffermato sul consistente turnover, cui il tecnico ex Milan è solito affidarsi in campionato: “Ancelotti è in grado di valutare i calciatori a sua disposizione. Giustamente ha alternato giocatori che avevano giocato anche con la ...

Manovra - Conte : ‘Fiducia reciproca con Merkel e Macron’. Tajani : ‘Cene e strette di mano ma rischia l’invio della Troika’ : Dice che ha scambiato opinioni con gli altri leader europei, che il clima è buono. Di più: con Angela Merkel, Emmanuel Macron e gli altri sostiene ci sia “fiducia reciproca“. Al termine del vertice europeo e nel day after della cena con Jean-Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il presidente del consiglio Giuseppe Conte prova a ostentare fiducia. “C’è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron ...

Manovra - Tajani : "Con la procedura di infrazione rischiamo l'arrivo della Troika" : "La procedura di infrazione provocherebbe soltanto effetti negativi nei confronti della nostra economia, dello spread e della borsa. a parte le sanzioni che arriverebbero nel tempo e poi anni di controlli da parte della commissione europea". Inoltre "c'è il rischio poi di avere la Troika, ...

Superclasico - River-Boca è ancora a rischio : le ultime novità sulla gara della vergogna : Copa Libertadores, il Superclasico River-Boca continua a far molto discutere, la gara è ancora in dubbio dopo gli scontri di ieri Superclasico, River-Boca: la gara della vergogna. Così è stata descritta da più parti la finale di ritorno di Copa Libertadores che non si è giocata ieri a causa di violenti scontri in quel di Buenos Aires e che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21 italiane. Dovrebbe appunto, perchè ancora non c’è ...

River Boca LIVE : risultato della finale di Copa Libertadores in diretta. Partita a rischio rinvio : ...25 24 nov Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.it Vedi il video 'Lacrimogeni contro tifosi, colpiti anche giocatori del Boca' - Sky Sport ...

Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi ritirato per allarme listeria/ Quali sono i rischi per i consumatori? - IlSussidiario.net : Torna a farsi sentire l'allarme listeria in Italia dove è stato ritirato dal mercato un lotto di vitello tonnato ieri, oggi è toccato invece al Ciauscolo

Bankitalia : lo spread rischia di vanificare gli effetti espansivi della manovra : ... sottolineando che "un rialzo pronunciato e persistente dei rendimenti, a parità di tassi di crescita nominale dell'economia, aumenta il rischio che la dinamica del debito si collochi su una ...

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo - manovra da riscrivere Che succede ora? Tutti i rischi : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»

Salute : rischio diabete dagli zuccheri nelle bibite ma non da quelli della frutta : Come noto, le bibite/bevande zuccherate (come i succhi di frutta) ed altri alimenti poco nutrienti ma pieni di zucchero e quindi molto calorici (dolci, snack) aumentano il rischio di sviluppare il diabete. Altri alimenti, come frutta o spremute (senza zuccheri aggiunti), pur contenendo zucchero (fruttosio) non aumentano il rischio di diabete: lo conferma una revisione di dati relativi a 155 ricerche, pubblicata sul British Medical Journal. La ...

Tutti i passi della procedura Ue rischio di sanzione fino a 0 - 5% del Pil : «Le regole non sono un'invenzione di qualcuno, hanno delle ragioni e queste ragioni sono parte della realtà con cui ognuno deve fare i conti», sostiene il ministro delle Finanze tedesche Olaf Scholz, ...

Lazio-Milan non è a rischio : la situazione in vista della giornata di Serie A : La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto importanti valide per le zone ...

Colombia - la comunità della Pace di San José de Apartado rischia di scomparire : C’è una comunità in Colombia continuamente minacciata, che rischia ogni giorno attacchi. La loro colpa? Volere e costruire la Pace. È una comunità contadina, si chiama comunità di Pace di San José de Apartado (CdP), e da oltre 20 anni ha scelto la neutralità di fronte agli attori armati, la denuncia pubblica di tutte le violazioni dei diritti umani, uno stile di vita solidale fondato su un’economia alternativa. In Colombia infatti, ...

Brexit - Scholz : possibili rischi per l'economia della Germania e dell'Ue : Il 20 novembre il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha affermato in un discorso al Bundestag tedesco che l'economia della Germania dovrà affrontare rischi multipli nei prossimi anni, ivi compresi quelli derivanti dalla Brexit. "Dobbiamo garantire quanto possibile di raggiungere un buon accordo sulla Brexit"...