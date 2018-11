I Modà tornano in studio per Testa o croce dopo il successo di Cash | gli ultimi dettagli

optimaitalia

(Di martedì 27 novembre 2018)inper. L'annuncio era già arrivato qualche mese fa, ma le novità si sono fermate all'inizio del 2018 senza aggiornamenti per molti mesi. In quest'ultimo periodo, Kekko Silvestre è stato impegnato nella promozione di, romanzo che ha tratto dalla sceneggiatura dell'omonimo film che avrebbe dovuto dirigere ma per il quale non ha trovato sufficienti fondi per la distribuzione. Queste le parole del gruppo per annunciare il ritorno inper riprendere i lavori dell'album che si erano interrotti qualche mese fa."Buongiorno romantici, oggi è un giorno speciale, ci siamo rimessi le pattine rosse. Si riprende da dove avevamo interrotto, con tante nuove canzoni e tanta nuova energia. Sarà un lavoro lungo ma c’è tanta voglia di fare un gran disco. Un forte abbraccio e a prestissimo...vi terremo aggiornati"Il titolo del nuovo album dei ...